Todo o estado de São Paulo, assim como o município de Mogi das Cruzes já sentem os efeitos das baixas temperaturas. Diante disso, o Instituto Julio Simões, braço social da Simpar – holding que controla a JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, CS Infra, Original Holding e Banco BBC Digital – realizaram mais uma ação de apoio aos moradores de rua. Junto com o Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta), nesta quinta-feira (15) . Voluntários da empresa entregaram cobertores e itens de higiene para moradores de rua na região central da cidade de Mogi das Cruzes.

O instituto arrecadou com funcionários do grupo mais de 3000 itens de higiene e cobertores que em parte serão doados durante a entrega de sopas realizada pelo instituto SOPA. “Minimizar o impacto do frio para a população em situação de rua é um dos nossos objetivos. Essa é uma ação realizada desde o ano passado com a participação dos colaboradores de todas as empresas da Simpar, que fazem suas doações e criam uma grande corrente de solidariedade todos os anos” afirma Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

A ação faz parte da Campanha Inverno do Bem, promovida pelo Instituto Julio Simões, que desde 2021, arrecada ano cobertores, agasalhos, itens de higiene e roupas. No último ano, a ação beneficiou cerca de 2.500 pessoas de dezenas de organizações.

As doações são realizadas por meio de postos de coleta instalados em diversas operações da holding em todo o Brasil. Neste ano, a campanha Inverno do Bem acontece internamente até o mês de junho e durante todo o inverno acontecem entregas dos donativos. Todos os itens arrecadados serão encaminhados para instituições sociais parceiras em todo o país. Em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, especificamente, a entrega será realizada por colaboradores voluntários que vão até as comunidades com o apoio e coordenação do Instituto Julio Simões.