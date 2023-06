A Secretaria Municipal de Saúde apresentou, em audiência pública realizada pela Câmara de Suzano nesta terça-feira (20/06), as obras ligadas à pasta que deverão ser finalizadas nos próximos meses. Por conta da iminência da conclusão dos serviços, foram destacadas a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no bairro Jardim Vitória, que deverá ser concluída em julho, e a transformação da UBS Tabamarajoara, com previsão de ser encerrada em agosto.

As informações foram divulgadas pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, que esteve acompanhado pela diretora administrativa, Margarida Mendes, e pela diretora jurídica, Tânia Mara Porfírio. A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara e conduzida pelo vereador Rogério Castilho. Ainda participaram os vereadores Artur Takayama; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e André Marcos de Abreu, o Pacola.

Com relação à UBS do Jardim Vitória, os dados confirmaram a grande ampliação e revitalização que está sendo feita na estrutura, que garantirá aumento de aproximadamente 20% na capacidade de atendimento da unidade. Foram construídos dois novos consultórios e melhorias de acessibilidade, cobertura interna, pátio, iluminação, energia elétrica geral, esgoto sanitário, drenagem de águas pluviais e colocação de revestimento interno e externo, além de serviços de pintura, no piso e na calçada. Quanto aos serviços em andamento na UBS Tabamarajoara, a proposta foi promover uma reformulação total na estrutura, que dobrará sua capacidade de atendimento, com os cinco novos consultórios que estão sendo construídos.

No mês de agosto, além da conclusão do posto de saúde Tabamarajoara, também está prevista a finalização das obras que estão sendo executadas no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, localizado na rua Mussi Jorge Antônio, 319, Jardim Amazonas, no distrito de Palmeiras. A unidade, que já passou por reformas no início do ano, agora está sendo estruturada para começar a realizar cirurgias de baixa e média complexidade.

Durante a audiência, também foram destacadas novas e importantes obras da Saúde que deverão ser entregues em 2024. Uma delas é o Hospital Federal, localizado na rua 7 de setembro, com execução de 35% do total de custos previstos, e serviços de alvenaria, reboco, contrapiso, impermeabilização e caixilharia já finalizados. A outra é a UBS Parque do Colégio, na rua Inácio Garcia, cuja estrutura deverá superar os 800 metros quadrados e beneficiará um público superior a 10 mil pessoas.

Ainda foi citada, na apresentação, o início das intervenções na UBS da Casa Branca, que contará com reforma do telhado, pintura e troca de piso; a chegada da Clínica da Família, que será instalada no endereço onde funcionava a antiga UBS do Boa Vista, na avenida Jaguari, e aumentará a oferta de atendimento especializado na região norte, com novos médicos, novos exames e centro de fisioterapia; além da reforma das baias do canil municipal e a revitalização do telhado do laboratório de análises clínicas.

Pedro Ishi ressaltou a mudança significativa na capacidade e na qualidade dos atendimentos que serão proporcionados com as melhorias que estão sendo implementadas em Suzano. “Os equipamentos estão sendo reformados e construídos com o objetivo de colocar à disposição da população equipamentos de alto nível em pontos distintos do município, para que as unidades possam atender com qualidade e os pacientes não necessitam percorrer longas distâncias para receberem a assistência que necessitam”, afirmou o chefe da pasta.