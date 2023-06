Nesta quinta-feira (22), ocorreu o lançamento da obra de adequação e acessibilidade da estação Aracaré da linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Com investimento de R$ 49.607.990,53, a previsão é de que a reforma seja finalizada em até 24 meses.

A cerimônia contou com a presença do diretor presidente da CPTM, Pedro Moro, do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, além de vereadores, secretários municipais e do prefeito Eduardo Boigues.

Com a reforma, a estação passará a ter elevadores, nova passarela, rotas táteis, novo saguão de entrada, bicicletário com 245 vagas e o piso da plataforma será regularizado para garantir nivelamento e diminuição do vão entre o trem e a plataforma.

“É uma honra participar desse momento tão importante, que é o início da reforma da estação Aracaré. Há anos estamos trabalhando para que isso pudesse se tornar realidade. Fico muito feliz de ver tantos avanços em Itaquá e parabenizo o prefeito pelo trabalho que vem realizando”, disse o deputado.

O projeto obedece as normas e recomendações estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pelas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros.

“Nós que atuamos na área técnica estamos dando continuidade aos projetos de melhorias. Temos um prazo de dois anos para as obras e até lá, todo o transporte será feito de maneira gratuita para as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba“, ressaltou o secretário estadual.

Em sua fala, o prefeito destacou os avanços históricos que a cidade presencia diariamente. “Há muitos anos os moradores aguardam a reforma dessa estação. Finalmente vamos conseguir dar a dignidade que a população merece, com acessibilidade e toda a infraestrutura necessária. Estamos presenciando a mudança em toda a cidade”, completou.