Suzano teve neste sábado (24/06) a entrega oficial do Complexo Katuya Ashiuchi e do Terminal de Transporte Complementar Vereador Antônio Valdemar Galo, construídos em área anexa ao Suzano Shopping. Os novos espaços irão abrigar o Poupatempo e linhas de vans, sendo uma conquista alcançada junto ao centro comercial administrado pela HBR Realty.

O complexo fica no entroncamento entre a rua Sete de Setembro e a alameda Meyer Joseph Nigri, no Jardim dos Ipês, configurando um novo local de convivência anexo ao empreendimento. A expectativa é de que, neste primeiro momento, duas linhas do transporte complementar, a 10 e a 17, passem pelo ponto já a partir deste fim de semana, atendendo as regiões do Miguel Badra e do Jardim Gardênia, com uma média diária de 8 mil passageiros.

O terminal compreende uma área de 3,2 mil metros quadrados, com bancos e iluminação, espaços cobertos, sanitários com acessibilidade e quatro baias para embarque e desembarque, que deverão ser utilizadas por 26 vans que somam mais de 300 viagens por dia.

Já o complexo de serviços, voltado ao Poupatempo, tem 1.050 metros quadrados de construção, com recepção, autoatendimento e espaço para aproximadamente 30 postos de diversos serviços, além de salas médica, multiuso, técnica, de administração, de exame teórico e de segurança, área para arquivo, copa, almoxarifado e depósito.

Créditos das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano, Wanderley Costa/Secop Suzano e Mauricio Sordilli/Secop Suzano

De acordo com o Suzano Shopping, que atualmente abriga a unidade na área interna, a mudança para o novo prédio anexo deverá ocorrer dentro dos próximos meses. Atualmente, o Poupatempo soma mais de 4,7 milhões de atendimentos à população ao longo dos nove anos de atuação no município.

Emoção

O evento de inauguração neste sábado foi marcado por muita emoção dos familiares de Katuya Ashiuchi, representados por sua esposa, Célia Ashiuchi; seus filhos Érika e o prefeito Rodrigo Ashiuchi; seus irmãos; e demais familiares.

Representando Antônio Valdemar Galo estavam seu irmão, João Galo; seus filhos Claudinei e Cleber Galo; suas noras Renata, Luzia e Zilda Galo; suas netas Mariana e Rúbia Galo, e seu neto, Antônio Galo, marcaram presença.

O diretor-presidente do grupo HBR, Henrique Borenstein, destacou que o diálogo com a prefeitura é um dos pilares do crescimento do Suzano Shopping. “Estamos com um processo de revitalização que passa diretamente pelo apoio do prefeito Rodrigo Ashiuchi, um verdadeiro amigo que apoia o desenvolvimento comercial do município e da região como um todo. Esta inauguração também faz parte desse apoio, então só temos a agradecer”, comentou, destacando a presença e o trabalho do diretor de Operações da HBR, Alexandre Nakano, e da superintendente do Suzano Shopping, Edilene Demov.

O presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Rosa, comentou que o trabalho conjunto garante avanços substanciais. “Temos uma atuação que depende da boa vontade da gestão, que felizmente temos em Suzano com o prefeito Rodrigo e seu secretariado. Só temos a agradecer a todos os envolvidos por esta parceria”, disse.

Antes do término da cerimônia, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que Suzano vem se consolidando cada vez mais com projetos voltados para o futuro da cidade. “Esta será uma das unidades do Poupatempo mais modernas do Estado e, somando isso ao novo terminal de transporte complementar, temos um crescimento importante na valorização desta área que, em breve, contará com outras novidades, como o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, a finalização do trecho novo da rua Sete de Setembro e a implementação de outras melhorias essenciais”, afirmou.

Na ocasião, ainda estiveram presentes os secretários municipais Leandro Bassini (Educação), Pedro Ishi (Saúde), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Alex Santos (Governo), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Itamar Viana (Planejamento e Finanças) e André Chiang (Meio Ambiente), além do chefe de Gabinete e secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, do secretário interino de Transporte e Mobilidade Urbana, José Serafim da Silva Junior, e do coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Mauro Vaz.

Além destes, os vereadores Rogério Castilho; Artur Takayama; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; André Marcos de Abreu, o Pacola; Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; José Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado também marcaram presença.

Homenageados

Nascido em 22 de março de 1946, na cidade de Pereira Barreto (SP), Katuya Ashiuchi era empresário, técnico em eletrotécnica e matemático por formação. Dedicou parte da sua vida como responsável pela área de energia no Alto Tietê na empresa CTBC, conhecida atualmente como Telefônica Brasil. Paralelamente ao trabalho na companhia, foi sócio da extinta “Politécnica de Suzano”. Nesta época estava à frente da Banda Marcial do Colégio, que, por várias vezes, sagrou-se campeã estadual.

Em 1978, casou-se com Célia Aparecida de Souza Ashiuchi, firmando raízes em Suzano, juntamente com seus filhos Rodrigo e Érika. A paixão pelo esporte o levou a integrar a diretoria do Departamento de Kendô da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, fomentando a modalidade no município, inclusive como presidente do projeto. Anos depois, tornou-se sócio no Colégio Lumbini, ocupando cargo de diretor financeiro, no qual seguiu até o fim da sua carreira profissional.

“Seu Katuya”, como era conhecido por amigos e familiares, faleceu no dia 25 de fevereiro, vítima de insuficiência renal crônica e infecção de dispositivo vascular. O empresário sempre foi conhecido por ser uma pessoa íntegra, cercada de bons amigos e que deixou um importante legado para a cidade de Suzano ao lutar por uma educação de qualidade para todos e pela promoção do bem-estar por meio do esporte e do lazer.

Por sua vez, Antônio Valdemar Galo nasceu em 17 de julho de 1940, em Paranapiacaba (SP), tendo começado sua história na cidade de Suzano em 1959, quando tornou-se morador da Vila Amorim. Casado com Rute Rosa Galo, teve cinco filhos e protagonizou conquistas diversas como presidente da Sociedade Amigos de Bairro da Vila Amorim, cargo no qual deu início a sua trajetória política na cidade.

De 1970 a 1981, presidiu a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dr. Morato de Oliveira, sendo um grande ativista para uma educação de qualidade para todas as crianças. Já em 1976, lançou-se pela primeira vez como candidato a vereador, galgando uma cadeira eletiva e permanecendo na Câmara Municipal até 1982. Nos dois anos seguintes, ocupou a presidência da Casa de Leis.

Antônio Valdemar Galo faleceu durante um de seus mandatos como vereador em 9 de setembro de 1984, sendo recordado como uma pessoa que sempre buscou atender ao próximo com muito amor e seriedade, ensinando valores essenciais aos seus filhos como honestidade e respeito.