O Fundo Social de Solidariedade de Suzano foi contemplado na tarde desta segunda-feira (26/06) com a doação de 50 cobertores e uma cadeira de rodas feita pela Concessionária SPMar. Na oportunidade, os itens recebidos no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa pela presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e a diretora Beatriz Leite, foram entregues pelo coordenador de Comunicação da empresa, Fábio Loiola.

Os cobertores reforçarão o estoque do órgão para serem disponibilizados à população em situação de vulnerabilidade social por meio da Campanha do Agasalho. O material para produção destes itens foi obtido por meio de um projeto especial realizado pela SPMar, que consiste na coleta dos antigos uniformes de trabalho dos seus servidores para, na sequência, passar pelo processo de reciclagem de tecido.

Por sua vez, a doação da cadeira de rodas é resultado de uma campanha institucional denominada “Lacre Solidário: abra seu coração”, que promove a arrecadação dos anéis das latas de alumínio nas praças de pedágio para beneficiar instituições sociais. Desde o início da parceria com o município, firmada em 2021, a SPMar já promoveu a doação de nove cadeiras com o objetivo de beneficiar as pessoas com mobilidade reduzida. Uma cadeira de rodas corresponde a obtenção de 140 garrafas PET de dois litros com os anéis, ou seja, 90 quilos do material reciclável, que também podem ser doados pelos munícipes.

De acordo com Loiola, é gratificante contribuir na disponibilização de itens simples, mas que transformam positivamente a vida das pessoas. “O trabalho promovido pelo Fundo Social vai ao encontro aos princípios da nossa empresa. Por isso, buscamos ajudar o máximo possível, seja na disponibilização de cobertores ou no processo para obtenção de uma cadeira de rodas”, destacou o coordenador.

Por sua vez, na visão da primeira-dama, toda ajuda que tenha como objetivo fortalecer o órgão é bem-vinda. “Estamos muito felizes com esta entrega que chegou em um momento oportuno para nós, tendo em vista que à Campanha do Agasalho está em vigência. Agradeço à SPMar, uma parceira de longa data, atenta às nossas iniciativas e disposta em contribuir. Nossa maior alegria é atender aos pedidos da população, ter parceiros para isso é fundamental e, principalmente, gratificante”, ressaltou Larissa.

A população também pode contribuir com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que recebe os lacres de alumínio em garrafas cheias de dois litros e os itens de vestuário em bom estado de conservação. Os interessados devem ir até a sede do órgão, localizado no Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), das 8 às 17 horas.