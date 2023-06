A Serasa Experian, em parceria com a Gerando Falcões, está oferecendo ao longo de 2023, 860 bolsas de estudos 100% gratuitas para jovens de baixa renda, em diversos lugares do Brasil, que queiram ingressar no mercado de tecnologia e dados. As inscrições começaram dia 06 de junho, e as vagas são destinadas exclusivamente para jovens residentes em favelas e que estejam cursando ou completado o Ensino Médio em instituição pública ou em particular sendo bolsista. Os alunos terão ajuda de custo de até R$ 500 mensais para participação no programa.

Para Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, serão oferecidas 112 bolsas de ensino destinadas a jovens de 18 a 29 anos. Os interessados poderão se inscrever pelo site www.serasaexperian.com.br/transformese. O programa será presencial, ministrado no Senac Nova Iguaçu e terá a duração de 260 horas divididas em duas fases, abordando informática básica, lógica de programação e programação de sistemas. Além disso, os jovens candidatos selecionados terão mentoria de carreira com profissionais da Serasa Experian, acompanhamento social e pedagógico personalizado, certificação do Senac ao final do curso e apoio para inserção no mercado.

A iniciativa faz parte do Programa Transforme-se da Serasa Experian, que já existe há 2 anos e tem como objetivo desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade na área de programação, um setor que só cresce e gera oportunidades de emprego. Além da Baixada Fluminense, essa edição do programa já contemplou as cidades de São Paulo e São Carlos. As próximas turmas ocorrerão em Brasília, Fortaleza, Florianópolis e Belém.

O gerente executivo de Sustentabilidade da Serasa Experian, Paulo Gomes, comenta que o ingresso no mercado de trabalho é um processo árduo para os jovens, especialmente para aqueles que não tiveram oportunidade de ter formação adequada. “Queremos transformar a vida dos jovens da favela por meio da educação, quebrando barreiras para diminuir a desigualdade. Teremos uma abordagem completa, com conteúdo técnico consistente, desenvolvimento humano e atenção diferenciada para cada indivíduo, garantindo que possam extrair o máximo da oportunidade. Ao final, esses jovens estarão aptos a trabalhar em qualquer empresa ou área de tecnologia.”

“O mercado de tecnologia tem crescido a cada dia, e uma parceria como essa abre caminhos para que jovens moradores de favela tenham suas habilidades valorizadas e possam expandir a consciência, os colocando na trilha da inclusão produtiva. Fico muito feliz porque sei que centenas de oportunidades e possibilidades estão se abrindo para futuros brilhantes”, complementa Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

Como o Transforme-se vai funcionar?

• Bolsa 100% gratuitas para estudar com a metodologia Senac.

• Carga horária: 260 horas, de 4 a 6 meses de aulas presenciais (a depender da localidade) no período da tarde ou noite.

• No Rio de Janeiro, será ministrado no Senac Nova Iguaçu: R. Cel. Carlos Matos, 86 – Centro, Nova Iguaçu – RJ, 26210-200

• O primeiro módulo vai abordar temáticas sobre Informática Básica e Lógica de Programação com 60h de duração. O segundo terá como foco a Programação de Sistemas, com 200h de duração.

• Mentoria com profissionais da Serasa Experian.

• Bolsa-auxílio para estudantes de R$ 500 por mês.

• Acompanhamento social e pedagógico individualizado.

• Serão 344 bolsas no total, sendo 120 para o Distrito Federal, 112 para a Zona Leste de São Paulo e 112 para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. As inscrições ficarão abertas até 4 de julho e as aulas têm início no final do mesmo mês.

Para se inscrever, clique aqui

Esta é a quarta edição do programa, que já ofereceu 480 bolsas no total. A primeira edição foi exclusiva para mulheres em todo Brasil, a segunda para jovens de baixa renda de São Carlos e a terceira, focada em pessoas em deficiência e está em andamento. Em menos de 6 meses após o curso, mais de 2/3 dos beneficiados conseguiram emprego na área ou aumento de renda. Estima-se que só no Brasil nos próximos cinco anos, teremos falta de mais de 800 mil de profissionais de TI, “ou seja, as oportunidades de carreira em tecnologia são imensas”, reforça o executivo da Serasa Experian.