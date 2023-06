O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano iniciou nesta quarta-feira (28/06) mais uma ação de incentivo às doações para a Campanha do Agasalho 2023. No bairro Jardim Imperador e demais locais próximos foi promovida uma panfletagem com a colaboração do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081) em aproximadamente 2,5 mil casas. O objetivo foi comunicar os moradores sobre o recolhimento de itens que poderão ser doados como casacos e cobertores, no próximo sábado (01/07), quando as equipes retornarão às mesmas residências visitadas.

A ação também ocorrerá em outras duas localidades. Na próxima quarta-feira (05/07) haverá panfletagem na Vila Urupês e bairros próximos para informar aos moradores sobre a arrecadação no sábado seguinte (08/07). Na outra semana, no dia 12, as equipes distribuirão os panfletos na Cidade Edson e adjacências para o recolhimento que ocorrerá em 15 de julho.

No panfleto, são reforçadas as opções de realizar a doação para quem não estará em casa nos dias de visita, assim como os telefones para outras informações a respeito da campanha. A mensagem aponta que quem “Quer ajudar, mas não estará em casa no momento? Procure um ponto de arrecadação mais próximo de sua residência ou ligue para os telefones (11) 4745-2188 ou (11) 4745-2187”. Por meio do link suzano.sp.gov.br/web/pontos-de-arrecadacao-campanha-do-agasalho-2023/ é possível conferir os pontos de doação e os interessados em doar itens na sede do Fundo Social de Solidariedade podem comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, na região central. A sede do órgão está instalada no 2º andar, sala 224, e fica aberta entre 8 e 17 horas.

A Campanha do Agasalho foi oficializada pela Prefeitura de Suzano no dia 22 de maio e conta com o importante apoio do Tiro de Guerra, da Guarda Mirim de Suzano (GMS), da Auge Embalagens, do Suzano Shopping e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por meio da gerência no Alto Tietê.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, ressaltou que as iniciativas têm o intuito de mobilizar um número cada vez maior de pessoas. “Nós estamos indo de casa em casa para mostrar o quanto é importante colaborar com as pessoas que mais precisam. Ao mesmo tempo que criamos condições mais favoráveis para que os munícipes possam realizar a doação, sem precisar sair de suas residências, conseguimos compartilhar a mensagem da solidariedade no momento das visitas”, destacou a primeira-dama. Até o momento já foram arrecadadas 52 mil peças pela campanha.