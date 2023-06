A partir desta sexta-feira (30), mulheres de 18 a 35 anos podem se inscrever no concurso Rainha do Rodeio Itaquá 2023, evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) em parceria com a Secretaria de Cultura. As interessadas têm até 31 de julho para ir à secretaria, na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

Para participar, além do critério da idade, é necessário residir no município, ter disponibilidade para estar no Rodeio em setembro, não ter recebido o título de rainha nas edições anteriores e não ter parentesco, natural ou civil, de primeiro e segundo grau, com qualquer jurado. No momento de inscrição é necessário apresentar a ficha preenchida, cópia do RG, comprovante de endereço e o termo de responsabilidade.

“O concurso Rainha do Rodeio do último ano foi um sucesso, com candidatas que levaram o nome de Itaquá e representaram a beleza da cidade que queremos. Neste ano não será diferente. Queremos valorizar as mulheres e o concurso vai enaltecer isso, sem qualquer distinção”, comentou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Haverá uma reunião no dia 5 de agosto com todas as candidatas na sede da Cultura para detalhamento sobre o desfile e a produção. Seguindo o cronograma, os ensaios e a produção para o desfile da fase eliminatória vão ocorrer de 6 a 9 de agosto. Já no dia 12, haverá o desfile da fase eliminatória sem a presença do público e as candidatas desfilarão para uma comissão julgadora que escolherá dez candidatas para o desfile final, no dia 25 de agosto.

As candidatas serão avaliadas por uma comissão de especialistas com conhecimento nas áreas de estética/beleza e personalidades de destaque social. Serão levados em consideração critérios de beleza, elegância, simpatia, desenvoltura e comunicação.

“O Rodeio de Itaquá é uma tradição que não pode ser perdida. O concurso da rainha sempre acrescenta e torna essa festa ainda mais especial. Queremos mostrar a beleza, inteligência e simpatia das mulheres da nossa cidade. Será uma disputa difícil. Boa sorte a todas”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

A premiação conta com faixas alusivas aos títulos, troféus e prêmio em espécie, sendo R$ 3,5 mil para a rainha, R$ 2,5 mil para a primeira princesa e R$ 1,5 mil para a segunda. Os valores serão custeados com o apoio do comércio local. O regulamento completo está disponível no site da prefeitura: https://cutt.ly/lwy8PBr6.