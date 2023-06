A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação e com o apoio do Instituto Maurício de Sousa, realizou na quinta-feira (29) o lançamento do projeto Vôlei Mania na EMEB Prof. Paulo Nunes, no Morro Branco, com a presença da Turma da Mônica. O projeto vai proporcionar atividades esportivas, ambientais e educacionais para cerca de 400 estudantes no contraturno escolar.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito Eduardo Boigues, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queroz, a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, demais autoridades municipais e os gestores do projeto, João Marcondes e Kátia Martins.

“Essa é mais uma importante conquista para a educação municipal. Teremos novidades no contraturno e a criança precisa querer estar na escola, então trazemos novos projetos para incentivá-las a desenvolver habilidades e competências de maneira lúdica. E nada mais lúdico do que ter a Turma da Mônica com a gente”, comentou a secretária.

Fotos: Dayane Oliveira

No cenário montado para o lançamento, havia uma “porta mágica”. “Essa porta conduz à cidadania, ao esporte, aos valores agregados na construção de um indivíduo do bem”, explicou o gestor do projeto. Na gelateca que compunha a decoração, havia dezenas de revistas da Turma da Mônica, um presente do Instituto Maurício de Sousa aos estudantes.

Após a contagem regressiva feita pelo prefeito, Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha adentraram a quadra e roubaram a cena, interagindo com as crianças. A turminha ainda jogou vôlei, basquete, futebol e, claro, não podia faltar a clássica “briga” encenada por Mônica e Cebolinha.

“Nossa missão é educar nossas crianças junto ao esporte e com esse projeto, elas terão a oportunidade de praticar não somente vôlei como diversas atividades esportivas. Estamos sempre olhando com carinho para nossos estudantes”, acrescentou o prefeito. O evento contou ainda com a interação de recreadores e show de circo do “Tio Beto”.