O deputado Edmir Chedid (União) e o senador Rogério Carvalho (PT-SE) se reuniram nesta sexta-feira (30) para discutir melhorias no atendimento prestado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo. A reunião ocorreu no Palácio 9 de Julho – sede do Poder Legislativo – e contou ainda com o deputado Enio Tatto (PT) e o empresário Victor Hugo Chedid.

“Uma reunião muito importante para que pudéssemos detalhar as preocupações do Estado de São Paulo com os serviços prestados à comunidade, principalmente a de baixa renda e a que vive em situação de vulnerabilidade social; a reunião se fundamentou em documentos encaminhados ao legislativo paulista por meio de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores”, assegurou Edmir Chedid.

Na ocasião, o parlamentar também apresentou ao senador Rogério Carvalho seus Projetos de Lei na área da saúde que poderão contribuir com as atividades já desempenhadas em nível nacional. “Temos que acolher as propostas positivas para, desta forma, contemplar o maior número de pessoas. Às vezes, uma ideia surgida aqui pode ser importante para todo o nosso país”, comentou.

“O senador Rogério Carvalho é médico e, por esse motivo, compreende os anseios da comunidade e também de políticos locais por melhorias na saúde pública. Estamos prontos a prestar o apoio necessário e muito felizes por contribuirmos com a política nacional; felizes por podermos avançar ainda mais em benefício da comunidade que utiliza os serviços do SUS”, completou o deputado Edmir Chedid.

Durante a reunião, o senador Rogério Carvalho também defendeu a importância da troca de experiências entre os legislativos – federal e estadual – a fim de promover avanços na saúde pública. “Esta é uma grande responsabilidade dos membros do legislativo e do Executivo. Temos que nos unir para não só manter os benefícios, mas ampliar as oportunidades à população”, complementou.