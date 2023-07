O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, em Suzano, recebeu as finais da primeira edição da “Copa de Handebol do Alto Tietê 2023” ao longo do último domingo (03/07) com a presença de oito equipes classificadas entre times da zona leste de São Paulo, do Vale do Paraíba e do Alto Tietê. O ginásio recebeu os jogos para definir o terceiro lugar e as partidas que decidiram os títulos dos naipes feminino e masculino. Na ocasião, o diretor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Josias Ferreira, o Josias Mineiro, acompanhou a progressão das competições.

As disputas na classe feminina foram as primeiras a ocorrer. O terceiro lugar ficou com o Hand Positivo, de Ferraz de Vasconcelos, que venceu as paulistanas do Fúria Handebol por 25 a 20. Logo após este duelo, o Guaratinguetá Handebol foi coroado campeão por W.O contra o Alcateia Handball, de São Paulo. Inclusive, a equipe do Vale do Paraíba contou com a presença da atleta Fabiana Dara, campeã mundial com a Seleção Brasileira em 2013.

A professora suzanense e técnica de handebol Flávia Godoy Veronesi ressaltou que ter uma grande atleta como Fabiana Dara na cidade é motivo de muito orgulho. “Trabalhamos bastante para trazer esta primeira competição do Alto Tietê 2023 para Suzano, então ter várias disputas e a participação de um nome histórico da modalidade para o País é algo único”, destacou.

Por sua vez, no naipe masculino, Suzano foi destaque com a equipe Ha4l, que ficou com o terceiro lugar ao derrotar os guarulhenses do Trave Quadrada por 29 a 22, subindo ao pódio frente à sua torcida. Mais tarde, os homens do Hand Positivo repetiram a boa campanha da equipe feminina para conquistar o título com uma vitória de 44 a 29 contra os paulistanos do Handebol Ohana.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou a possibilidade de trazer a fase decisiva de uma modalidade tão apreciada na região. “Ter duelos desta categoria, valendo títulos e medalhas, é uma satisfação para nós que trabalhamos em prol das diversas modalidades no município. Parabenizo os competidores pelo empenho e ressalto a presteza da nossa equipe em trazer as etapas decisivas do torneio para o Portelão”, afirmou.