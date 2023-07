O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta quarta-feira (12/07) as inscrições para o curso “Massas Frescas”. A qualificação ocorre em parceria com o Serviço de Apoio às Micro Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). No total, estão sendo oferecidas dez vagas e, para confirmar a inscrição, é necessário que o interessado compareça na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas.

As aulas serão ministradas entre 3 e 15 de agosto, das 13 às 17 horas, e ocorrerão em uma carreta móvel no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A atividade vai abordar o desenvolvimento de técnicas e competências relativas à execução e o processo produtivo de massas alimentícias. Ao final da capacitação, os participantes receberão certificados de conclusão.

Além do segmento gastronômico, o órgão municipal abrirá inscrições em 17 de julho para o curso “Corte e Costura” e nesta atividade serão ofertadas 60 vagas para seis turmas com dez alunos cada, com previsão de início para 7 e 8 de agosto. A qualificação, que segue até o final do ano, trará conteúdos que englobam as áreas têxtil e vestuário acerca da produção e montagem de peças, manuseio de tecido, entre outros. O curso vai ocorrer na sede do Saspe.

As aulas ocorrerão para a 1ª e a 2ª turma às segundas e quartas-feiras, no período matutino, das 8h30 às 11h30, e no período vespertino, das 13h30 às 16h30. A 3ª e a 4ª turma receberão as ações às terças e quintas-feiras no mesmo horário das turmas anteriores. Por sua vez, o 5º grupo participará das atividades às segundas e quartas-feiras, no período noturno, das 19 às 22 horas. Por fim, a 6ª e última turma receberá as aulas às terças e quintas-feiras, também das 19 às 22 horas. Assim como no curso de massas, esta qualificação também fornecerá certificado de conclusão de curso

Na visão do diretor do Saspe, Carlos Bragheroli, promover os cursos de qualidade para os moradores de Suzano é fundamental para garantir o aprendizado gratuito da população. “Essa é uma excelente maneira de agregar conhecimento de forma rápida e flexível. Atualmente, com um mercado de trabalho tão competitivo, é crucial que os profissionais se mantenham atualizados. Por isso, oferecemos ao longo do ano, formações nas mais diversas áreas, como gastronomia, artesanato, moda e beleza, entre outros. Nosso objetivo é contribuir com a preparação dos cidadãos para uma nova oportunidade de emprego ou para o início do próprio negócio e poder contar com o Senai, Senac e o Sebrae em algumas dessas formações, trazendo ainda mais qualidade para os cursos”, afirmou o diretor.