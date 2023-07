O Largo da Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba, vai receber nos dias 28, 29 e 30 de julho a festa julina da Secretaria de Cultura. O evento vai contar com barracas de comidas típicas, food trucks, quadrilha, shows ao vivo, playground para as crianças e área pet. A festa tem por objetivo manter as tradições julinas e deve atrair cerca de 8 mil pessoas.

Na sexta-feira (28), a programação será aberta às 18h e vai receber shows da dupla Marcos e Bueno às 20h e da banda Bicho de Pé às 22h. Já no sábado (29), a celebração começa às 15h com shows da dupla Simão e Felipe às 20h, seguido do Trio Virgulino às 22h. Fechando as atividades, no domingo (30), também a partir das 15h, será a vez do cantor Carlos Gabriel subir ao palco às 20h e da banda Benziê às 22h.

De acordo com a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa, a ideia do evento é reunir as famílias. “Serão três dias de programação com muita música, quadrilha e as tradicionais comidas típicas. É o momento ideal para reunir a família e os amigos pra curtir com segurança e em ritmo de festa.”

“A cultura é fundamental em qualquer momento, especialmente quando temos muito a celebrar, que é o caso de Itaquá. A cidade vem sendo transformada em todas as áreas, então a população merece o entretenimento, a festividade e a cultura que a festa julina promove”, completou o prefeito Eduardo Boigues.