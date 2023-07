O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa, no último sábado (15/07), para anunciar uma grande reforma que será proporcionada no posto e prestigiar o “Arraiá da Saúde”, que promoveu na ocasião 715 procedimentos. As obras para a revitalização do posto deverão ser iniciados no mês de agosto e contarão com um investimento de R$ 350 mil. A unidade está localizada na estrada Takashi Kobata, 1.608.

Na visita, o chefe do Executivo suzanense foi acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, que destinou emenda no valor de R$ 250 mil para as obras. Com os recursos, que se somam ao R$ 100 mil de contrapartida da prefeitura, serão promovidas intervenções nas dependências internas e externas da unidade, incluindo pintura, revisão do telhado e melhorias na parte elétrica. Durante a reforma, os atendimentos não serão interrompidos e nem redirecionados para algum outro endereço.

Com relação ao “Arraiá da Saúde”, a USF Jardim Europa abriu as portas de maneira extraordinária com o objetivo de garantir uma dia para que os moradores pudessem ter acesso à coleta de papanicolau, aferição de pressão, atendimentos médicos, testes rápidos, auriculoterapia, avaliação odontológica e nutricional, além de palestras sobre hepatite, hipertensão e diabetes.

O vereador Zé Oliveira destacou o trabalho da administração municipal para aprimorar a estrutura dos atendimentos na cidade. “Parabenizo o empenho da Prefeitura de Suzano no que diz respeito à atenção com a saúde em nosso município. Com essa reforma, será revitalizada mais uma unidade da região norte, como aconteceu, por exemplo, com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis”, afirmou o parlamentar.

O secretário Pedro Ishi ressaltou que a pasta vem promovendo inúmeras ações para qualificar os atendimentos em Suzano. “O trabalho para oferecer bons serviços para a nossa população inclui iniciativas que buscam garantir atendimentos nos fins de semana e obras que possam revitalizar as unidades, proporcionando mais conforto e bem-estar aos munícipes”, frisou Ishi.

Por sua vez, Ashiuchi destacou os investimentos que têm sido feitos para viabilizar estruturas de saúde de alto nível para a população. “Os equipamentos que estão sendo entregues em toda a cidade mostram o cuidado da administração municipal com a saúde de nossa população. Dentre tantas obras concluídas e em andamento, já tivemos a alegria de finalizar a (Unidade de Pronto Atendimento) UPA (André de Abreu) do Jardim Revista e estamos próximos de entregar a UBS Maria de Lourdes Cardoso Mathias do Jardim Vitória. Temos muito orgulho de anunciar mais essa reforma, agora na USF Jardim Europa”, declarou Ashiuchi.