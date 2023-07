A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizará neste mês de julho uma programação especial de férias no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola. As atividades serão gratuitas e para todas as idades.

O roteiro é diversificado e tem como objetivo levar bem-estar e lazer para a população neste período de recesso escolar. Entre as atrações, serão realizadas aulas de dança, visita ambiental, oficinas, além de brinquedos para as crianças, com cama elástica e “piscina de bolinhas”.

Os moradores também poderão participar das aulas de yoga, todas as sextas-feiras às 8 horas, e ginástica as terças e quintas-feiras, às 9 horas. Vale destacar que essas atividades necessitam de cadastro prévio, por isso, basta comparecer no local com o documento original com foto e comprovante de endereço. “É uma ótima maneira de se exercitar e manter-se ativo durante as férias”, destaca o titular da pasta, Moacyr Alves.

Foto: Laura Ramos / Secom Ferraz. Foto: Laura Ramos / Secom Ferraz. Foto: Laura Ramos / Secom Ferraz.

A semana de atrações será monitorada por instrutores do Parque, dando todo o suporte e segurança necessária aos participantes.

O secretário também pontua a importância do lazer em meio a natureza. “Nossa programação de férias permite esse contato com o ambiente natural do parque, para que crianças e adultos possam aproveitar momentos de diversão de forma gratuita. Contamos com a presença de todos!”.

O Parque Municipal Nosso Recanto está localizado na Rua Lourenço Paganucci, 1.133.

PROGRAMAÇÃO

– AULAS DE GINÁSTICA: TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS ÀS 9 HORAS

– AULAS DE YOGA: SEXTA-FEIRA ÀS 8 HORAS

– VISITA AMBIENTAL: TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS ÀS 9H30

– AULA DE DANÇA: DIA 21 DE JULHO ÀS 15 HORAS

– PISCINA DE BOLINHA E CAMA ELÁSTICA: 22 E 23 DE JULHO, DAS 10 ÀS 17 HORAS

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.