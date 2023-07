O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, esteve em São Paulo para participar do lançamento do evento de promoção do comércio relacionado à sustentabilidade chamado “China International Supply Chain Expo (Cisce)”, que será realizado entre 28 de novembro e 2 de dezembro em Beijing, na China. Durante a atividade, organizada pela Embaixada da China no Brasil na quarta-feira da semana passada (12/07), o representante da administração municipal se reuniu com a cônsul-geral da China em São Paulo, Chen Peijie, e com o representante-chefe do Escritório do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional (CCPIT) no Brasil, Guo Yinghui.

O encontro foi idealizado para mostrar o que a Cisce tem a oferecer e discutir as cooperações entre China e o Brasil na indústria de cadeia de suprimentos. O objetivo será o de fornecer uma plataforma moderna e sofisticada para empresas de todos os países expandirem o comércio e a cooperação em investimentos, reunindo inovação e aprendizado mútuo. Na oportunidade, serão apresentados cinco cadeias de suprimentos: Veículos Inteligentes, Agricultura Sustentável, Energia Limpa, Tecnologia Digital e Vida Saudável.

A Cisce será a primeira feira de nível mundial voltada à manutenção estável e sustentável da cadeia de suprimentos global, proporcionando uma grande oportunidade para a promoção de empresas brasileiras no cenário mundial. O evento espera atrair 300 expositores de liderança global, executivos das 500 maiores empresas do mundo e mais de 100 mil compradores profissionais e visitantes.

A apresentação do evento em São Paulo ainda contou com as presenças do vice-diretor do CCPIT, Zhang Shenfeng; do ministro da Embaixada da China no Brasil, Jin Hongjun; da secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso; e da representante da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP), Taiame Souza; além de integrantes de grandes empresas como Petrobras, Vale, Embraer, WEG e Marfrig.

Chiang destacou a relevância do encontro voltado à sustentabilidade. “Tivemos a oportunidade de participar de mais uma atividade importante para a expansão do comércio sustentável não só no Brasil como no mundo. Em meio à programação, houve o encontro com autoridades que estão envolvidas nas relações com a China, que sediará o evento no fim do ano. As parcerias são fundamentais para que novos negócios sejam implementados, visando ao desenvolvimento sustentável”, ressaltou Chiang.