Em reunião realizada nesta quarta-feira (19/07) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Planejamento Urbano, Elvis Vieira, participaram do lançamento de mais um pacote do “Programa Casa Paulista” pelo governo do Estado de São Paulo. Na oportunidade foi anunciada a aprovação da criação de 160 unidades habitacionais para Suzano para receber o subsídio.

O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas; do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Branco; do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima; do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; e do presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), Rodrigo Luna.

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação ressaltou que o programa tem a possibilidade de fazer uma modificação no painel habitacional em São Paulo. “Primeiramente, chamamos os incorporadores para saber quais eram os empreendimentos em andamento que estavam aptos a receber o aporte. Outra vantagem é o investimento na construção civil revertido em trabalho, sendo 66 mil empregos gerados em 20 mil unidades habitacionais, confirmando que essa modalidade garante um investimento em benefício social”, destacou Branco.

Por sua vez, o governador falou sobre a abrangência do programa de uma forma geral. “São 97 mil unidades em produção, com R$ 18 bilhões de investimento ao final. Estamos em mais um lançamento da ‘Casa Paulista’, agora para celebrar essa nova conquista, proporcionando até condições para quem ganha até R$ 2.400. Ajuda quem vai morar e quem vai trabalhar na construção civil. Estou extremamente feliz, pois sempre soube que São Paulo tinha potencial para fazer mais no setor de Habitação”, afirmou Tarcísio.

De acordo com o prefeito de Suzano, o programa é uma oportunidade para viabilizar condições acessíveis para ampliação da oferta de moradias na cidade. “O ‘Programa Casa Paulista’ cumpre um papel muito relevante para garantir mais dignidade às famílias de baixa renda e que habitam em moradias de risco. Fiquei muito contente em saber da aprovação dessas 160 unidades habitacionais para Suzano e tenho certeza que irá nos ajudar na oferta de novas moradias. Agradeço ao trabalho do governador Tarcísio, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, pela dedicação ao tema, e também ao apoio do deputado federal Marcio Alvino, pelo trabalho nessa causa”, afirmou Ashiuchi.

O programa

No primeiro semestre do ano foram liberados, contando todas as cidades beneficiadas, R$ 69 milhões para a construção de 6.257 moradias populares na capital e em outros 20 municípios, entre eles Suzano. Na cidade, o subsídio garante suporte a 193 núcleos familiares que atendem ao perfil do programa, sendo famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa.

Para essa nova fase foi anunciada a liberação de R$ 258,1 milhões para e 20 mil moradias populares, por meio de crédito imobiliário individual, que contemplará 66 municípios do Estado, incluindo Suzano.