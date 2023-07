A abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), localizado na Vila Amorim, em Suzano, foi lembrada pelo governador Tarcísio de Freitas durante evento no Palácio dos Bandeirantes que contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, na última quarta-feira (19/07). De acordo com o chefe do Executivo estadual, a unidade deverá iniciar as atividades em aproximadamente 40 dias.

A fala de Tarcísio ocorreu durante cerimônia do programa “Casa Paulista”. Na oportunidade, o republicano destacou a importância da regionalização da Saúde a partir de estratégias que visam desafogar o sistema. “Se a gente não trouxer a média complexidade para São Mateus, para Guaianases (bairros da zona leste da capital), e se a gente não resolver a questão de Suzano, eu vou comprimir o atendimento no hospital de Itaquera (onde há uma unidade do Santa Marcelina). Então, eu preciso fazer uma cobertura de média complexidade para liberar Itaquera para fazer a alta. E é isso que a regionalização vai fazer em todo o Estado”, exemplificou.

Após essa explicação, Tarcísio falou diretamente ao prefeito suzanense. “Rodrigo Ashiuchi, (prefeito) de Suzano, vamos inaugurar a unidade. Está chegando perto, mais 30, 40 dias, e a gente estará abrindo o hospital. Vai ser importante, referência para o Alto Tietê”, reforçou o governador ao cumprimentar o chefe do Poder Executivo municipal.

Para Ashiuchi, o aceno representa o compromisso do governo paulista com as demandas da Saúde do município e da região. “O funcionamento da unidade será uma grande conquista para todo o Alto Tietê, fruto de muito diálogo e contando sempre com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. Agradeço a atuação do governador Tarcísio; do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva; do nosso secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; dos nossos vereadores e dos prefeitos do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) para que possamos tirar esse sonho do papel”, avaliou.

A unidade

O Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) será gerido pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). A unidade funcionará nas dependências do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano (rua Prudente de Moraes, 2.200, Vila Nova Amorim), e oferecerá serviços de urgência e emergência, atendendo casos de média e alta complexidade, inclusive com cerca de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de procedimentos cirúrgicos e exames como tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia, análises clínicas, entre outros.