Os secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Meio Ambiente, André Chiang, ao lado do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, estiveram em Brasília nos últimos dois dias (20 e 21/07) em busca de investimentos e projetos na área de sustentabilidade para Suzano voltados à causa animal e à proteção de recursos naturais.

Os representantes iniciaram as conversas na quinta-feira (20/07), no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, onde as autoridades se reuniram com a analista da coordenação de proteção animal, Núbia Silva. Na oportunidade houve a discussão das demandas acerca dos processos de castração realizados na cidade e do combate aos maus-tratos com animais de estimação, relacionando cases de sucesso com as possibilidades de investimento em Suzano.

Os secretários e o vereador também trataram com o coordenador-geral de Cidades Sustentáveis do governo federal, Salomar Mafaldo Junior, acerca da revitalização responsável do município. No caso de Suzano, os visitantes apresentaram demandas específicas voltadas à implementação adequada de fontes renováveis de energia e do processo de arborização urbana que vem sendo conduzido na cidade.

Mais tarde também houve uma reunião com o diretor do Departamento de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano, Marcos Daniel Souza dos Santos, e com o coordenador-geral do Departamento de Infraestrutura de Mobilidade Urbana, Ricardo Caiado Alvarenga, ambos do Ministério das Cidades, para tratar de recursos discricionários, que são aqueles repasses não reembolsáveis, ou empréstimos junto ao governo federal, para a mobilidade urbana. Logo na sequência, houve um encontro com o Thiago Martins Milhim, chefe da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, do Ministério do Esporte, em busca de recursos para o segmento, principalmente para o esporte amador e inclusão social

O trio ainda visitou o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), sendo recebido pelo coordenador de Criação de Unidades de Conservação, Bernardo Brito, para tratar dos ajustes finais para transformar a região do Sesc, que envolve o futuro Parque Mirante do Sesc, em área de conservação. A conclusão deste processo garantiria que toda a fauna, flora e outros recursos naturais de uma área aproximada de um milhão de metros quadrados passe a ser protegida contra uso e exploração indevida.

Já na tarde de sexta-feira (21/07), houve ainda uma quarta reunião com representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Na ocasião, os secretários apresentaram os trabalhos de fiscalização feitos pelo setor na cidade com a intenção de desenvolver novas parcerias entre a entidade e o município de Suzano.

Demandas

O secretário municipal de Governo ressaltou que a busca por investimentos é constante em todas as áreas. “Promover o diálogo nos possibilita a chance de garantir mais conquistas para todos os setores da nossa cidade. Abordamos as demandas ambientais, mas, por meio deste trato junto às autoridades federais, também trabalhamos visando o crescimento de outros serviços específicos de Suzano”, comentou Santos.

Por sua vez, Chiang agradeceu a abertura das autoridades, ressaltando que o comprometimento, aliado ao trabalho duro, fazem a diferença. “Nossas tratativas foram muito positivas, esperamos trazer novidades aos suzanenses em breve. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradecemos a recepção das autoridades federais e seguiremos trabalhando pelo crescimento sustentável do nosso município”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente.

O assessor da Secretaria Municipal de Governo, Hélio Cavalcante, também acompanhou as agendas.