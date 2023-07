O final de semana em Ferraz de Vasconcelos foi marcado pela diversão com as atrações de férias promovidas pelas secretarias de Cultura e Meio Ambiente. Mais de 3 mil ferrazenses compareceram nas atividades no último sábado e domingo, 22 e 23 de julho.

O roteiro foi diversificado, com objetivo de levar bem-estar e lazer no período de recesso escolar. No Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, as crianças se divertiram com as recreações e os famosos brinquedos “pula-pula” e “piscina de bolinha”.

Para o titular da pasta, Moacyr Alves, esse contato com o meio ambiente é importante para a saúde física e mental. “Durante as férias precisamos de ações saudáveis que levem alegria e lazer, e nada melhor do que promover esse encontro em meio a natureza”, pontua.

Na Praça dos Trabalhadores (no Centro de Convenções), o Projeto “Férias na Praça” ofertou de forma gratuita brinquedos infláveis, passeio infantil com carros elétricos, palhaço, brincadeira retrô, show com o DJ Unicórnio, pipoca e algodão-doce, entre outros. Vale salientar que no próximo domingo, 30 de julho, haverá mais uma recreação, no mesmo formato, das 14 às 18 horas, no mesmo local supracitado.

De acordo com a titular da pasta de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, o êxito da atividade passa pelo pedido da população. “Sempre recebemos sugestões dos munícipes e respondemos a todas, sem exceção. Por isso, o sucesso do ‘Férias na Praça’ é amplamente creditado ao povo ferrazense, do qual temos o maior carinho de ouvir e colocar em prática os pedidos”, disse a secretária.

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/ e Junior dos Anjos – MTB: 84403/SPSecom Ferraz.