O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano realizou na noite da última sexta-feira (21/07) a formatura de 500 alunos que participaram de 21 cursos gratuitos oferecidos ao longo do primeiro semestre. A cerimônia, sediada no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, além dos formandos e professores voluntários.

A solenidade também foi marcada pela entrega dos certificados de conclusão das qualificações e workshops ministrados em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As formações, promovidas gratuitamente em segmentos profissionais como gastronomia, moda, beleza e estética, proporcionaram ao público contato com diversos conteúdos teóricos e práticos.

O segmento gastronômico foi muito trabalhado ao longo da primeira metade do ano, dentre as principais formações se destacam os cursos “Pizzas Doces e Salgadas”, “Pães Doces e Semi Doces”, “Doces Artesanais”, “Tortas e Quiches”, “Sobremesa e Bolo no Pote”, entre outros. Buscando agregar conhecimento de maneira rápida e flexível à população suzanense, o Saspe, também em parceria com o Senai, Senac e Sebrae, promoveu capacitações que ocorreram de forma remota como “Rotulagem de Alimentos” e “Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalação Elétrica”.

Números

Ao longo do primeiro semestre o órgão realizou 1.034 atendimentos relacionados à qualificação profissional, com destaque para os cursos do projeto “Faça e Venda” abordando o tema “Artesanatos Reciclados” com (200 atendimentos). Também foram executadas capacitações no segmento da estética como “Tratamento Capilar” (100), “Alisamento e Cronograma Capilar” (50), “Beleza em Ação” (50), entre outros. Ainda na área da beleza, se destacaram os cursos de “Cabeleireiro” (20), que abordou os procedimentos de alisamento semidefinitivo, técnicas do liso espelhado e vendas de produtos e serviços e gestão do salão, além de “Tranças Africanas” (20) e “Barbearia para Iniciantes” (10).

De acordo com a primeira-dama, foi um orgulho e satisfação pessoal participar diretamente deste momento. “Com certeza é extremamente satisfatório oferecer oportunidades de transformação de vida e, principalmente, crescimento pessoal e profissional. Buscamos cada vez mais proporcionar o aprendizado e o desenvolvimento de novas habilidades para que os suzanenses tenham plenas condições de exercer suas profissões em um mundo corporativo tão competitivo”, disse.

Por sua vez, na visão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, é fundamental possibilitar à população o acesso ao ensino de qualidade. “Visamos desenvolver a cidade em diversos aspectos, movimento que também passa diretamente por oportunizar aos munícipes o contato com educação qualificada. Agradeço aos professores voluntários, a parceria com o Sebrae, Senai e Senac e, também, parabenizo todos os formados nesta noite”, afirmou o chefe do Executivo suzanense.

Durante a cerimônia estiveram presentes o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e o chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva. Também acompanharam a formatura as gerentes regionais do Sebrae, Gilvanda Figueirôa e Daniela Lira; e o vereador Artur Takayama.