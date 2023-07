O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inaugurou uma “Loja do Bem” no Suzano Shopping na tarde desta terça-feira (25/07). A abertura da unidade também marcou as 150 mil peças arrecadadas na Campanha do Agasalho 2023. A solenidade foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

O espaço em questão está localizado nas proximidades da entrada principal do Suzano Shopping e estará aberto todos os dias, das 15 às 20 horas, até sexta-feira da semana que vem (04/08). Além de receber doações, o ponto de arrecadação ainda conta a ação “Pedacinho do Bem”, na qual artesãos estarão produzindo quadrados de crochê das 15 às 18 horas, visando a produção de colchas para o frio.

A abertura do novo polo de coleta também foi marcada pela doação de 580 peças de roupas por parte da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Estes itens serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade do município, ajudando no combate ao frio durante o período do inverno.

O chefe da pasta, Samuel Oliveira, destacou que os itens recolhidos por meio dos funcionários da secretaria passaram por uma extensa triagem, tudo para garantir a melhor qualidade possível dos bens. “Nosso foco é contribuir e, para isso, fizemos uma força-tarefa para garantir este apoio a quem mais precisa, pois devemos sempre trabalhar juntos pelos suzanenses”, disse.

A oportunidade também foi a primeira ação na qual as autoridades tiveram contato com o novo superintendente do Suzano Shopping, Diego Nobrega. MBA em Gestão Comercial e Varejo, Nobrega atua na área há 14 anos e, nos últimos sete, esteve à frente do Shopping Pátio Paulista, considerado um dos maiores centros comerciais da Avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo ele, é uma satisfação pessoal colaborar com uma iniciativa tão nobre. “A Campanha do Agasalho é um marco no calendário de ações municipais, por isso, nós do Suzano Shopping, temos o maior prazer em contribuir não só com este espaço e com a ‘Sacola Solidária’, mas também em outros projetos”, constatou.

Larissa ressaltou que o espaço é uma forma a mais para que os suzanenses possam ajudar os cidadãos em situação de vulnerabilidade. “Disponibilizar um ponto tão próximo à entrada principal do Suzano Shopping é muito importante para seguir recebendo itens e contribuir com quem mais precisa. Muito por isso, agradeço o Diego e toda a equipe do Suzano Shopping”

Por sua vez, Ashiuchi pontuou que atingir 150 mil peças é um feito importante, mas ressaltou que com o apoio de todos, este número ainda pode crescer mais. “O trabalho da minha esposa Larissa, de sua equipe e de todos que contribuem para a causa é fundamentado na presteza. Estamos falando de um número que representa a chance de salvar vidas e garantir maior conforto a este público, portanto, contamos com a ajuda de todos”, destacou.

No local, também estiveram presentes os secretários municipais Pedro Ishi (Saúde), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), além do coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Mauro Vaz.

O coordenador de comunicação do Suzano Shopping, Felipe Medeiros, o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Alves Bernardes, e o delegado municipal Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) em Suzano, Nelson Sais, também marcaram presença.