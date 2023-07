O ‘Liquida Ferraz’ que vai movimentar o comércio de Ferraz de Vasconcelos entre os próximos dias 31 de julho a 5 de agosto e já conta com a participação de 57 estabelecimentos, entre lojas e empresas confirmadas. Serão oferecidos descontos que podem chegar até 50%, brindes e prêmios especiais aos consumidores que forem às compras durante este período na cidade.

A ação é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Aciv), com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae e o Sincomércio.

Os setores participantes são bem variados e vão de vestuário, calçados, ótica, supermercado, clínicas veterinárias; clínicas de saúde; estética, universidades e escolas de profissão; além de empresas dos ramos de alimentação e estacionamento, perfumaria, agências de viagens e comércio de gás, além de estabelecimentos de tecnologia, além de prestadores de serviços.

A abertura está prevista para às 16 horas da próxima segunda-feira, no calçadão. Durante todo o dia, na segunda-feira, as lojas participantes serão decoradas, enfeitadas e sinalizadas para a ação. A programação continua durante toda a semana e prevê ainda realização de um desfile com as lojas de vestuário participantes. Quem comprar itens no comércio durante o período e responder no concurso cultural: “Por que comprar no comércio de Ferraz?” pode ganhar variados prêmios.

Para o presidente da Associação Comercial de Ferraz, Luis Trevisani, a ação é positiva, antecipará as vendas e culminará com a chegada da comemoração do Dia dos Pais, na semana seguinte. Mais informações e adesões podem ser feitas na Associação Comercial de Ferraz, localizada na Rua Bruno Altafim, 26, no Centro. O telefone é 4678-2697. —

Texto: Cristina Gomes – MTB: 26802/SP/Secom Ferraz.