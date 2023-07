O prazo para se inscrever no concurso Rainha do Rodeio Itaquá 2023 termina na próxima segunda-feira (31). O evento vai definir e pagar R$ 3,5 mil para a rainha, R$ 2,5 mil para a primeira princesa e R$ 1,5 mil para a segunda. A inscrição deve ser realizada na sede da Secretaria de Cultura, localizada na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

Podem se inscrever mulheres de 18 a 35 anos, sendo necessário residir no município, ter disponibilidade para estar no Rodeio em setembro, não ter recebido o título de rainha nas edições anteriores e não ter parentesco com os jurados. Basta levar a ficha preenchida, cópia do RG, comprovante de endereço e o termo de responsabilidade. O concurso é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) em parceria com a Secretaria de Cultura.

“Já temos cerca de 50 mulheres inscritas e posso dizer que o nível do concurso está muito alto. São lindas mulheres que podem representar o município muito bem e que com certeza vão se preparar ainda mais para a maratona de encontros que virão após a seleção”, comentou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

No dia 5 de agosto está marcada a primeira reunião com todas as candidatas na sede da Cultura. O objetivo é detalhar com as candidatas todo o processo de desfile e produção. Depois disso, os ensaios e a produção para o desfile da fase eliminatória vão ocorrer de 6 a 9 de agosto.

Já no dia 12, haverá o desfile da fase eliminatória sem a presença do público e as candidatas desfilarão para uma comissão julgadora que escolherá dez candidatas para o desfile final, no dia 25 de agosto. A premiação conta com faixas alusivas aos títulos, troféus e prêmios em espécie. Os valores serão custeados com o apoio do comércio local.

Assim como detalhado no regulamento, as candidatas serão avaliadas por uma comissão de especialistas com conhecimento nas áreas de estética/beleza e personalidades de destaque social. Serão levados em consideração critérios de beleza, elegância, simpatia, desenvoltura e comunicação. O regulamento completo está disponível no site da prefeitura: cutt.ly/lwy8PBr6.

“Estamos ansiosos para o Rodeio e o concurso é parte fundamental dele. É o momento de conhecermos as mulheres que vão representar a nossa cidade e colocar a tão sonhada faixa de princesa e rainha. Faço um convite aberto às mulheres da nossa cidade para se inscreverem”, completou o prefeito Eduardo Boigues.