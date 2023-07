Em confronto válido pela segunda rodada do Grupo F do Mundial, Brasil e França protagonizaram uma partida repleta de emoções no gramado do estádio de Brisbane, com as arquibancadas lotadas de torcedores entusiasmados.

A França, com uma equipe bem estruturada, entrou em campo determinada a garantir sua primeira vitória para se destacar na competição. Já o Brasil, com suas jogadoras talentosas, buscava a segunda vitória consecutiva para consolidar sua posição no grupo.

A partida começou com intensidade, e o Brasil, com um ataque formado por Geyse e Debinha, partiu para o ataque desde os primeiros minutos. No entanto, a seleção francesa encontrou brechas na defesa brasileira e passou a controlar as ações do jogo. Aos 16 minutos, Diani aproveitou uma oportunidade e marcou o primeiro gol para a França, levantando a torcida francesa presente no estádio.

Mas as brasileiras não se deixaram abater e buscaram reagir imediatamente. Aos 22 minutos, Adriana recebeu dentro da área e chutou com firmeza, exigindo uma grande defesa da goleira francesa. O Brasil continuou pressionando, buscando espaço para criar oportunidades de gol.

Apesar da pressão brasileira, o primeiro tempo terminou com a França em vantagem por 1 a 0. A seleção canarinho tinha a missão de reverter o placar na segunda etapa.

E a reação logo veio, aos 12 minutos do segundo tempo, Debinha, empatou a partida, levando a torcida brasileira ao delírio. O jogo ganhou ainda mais emoção, com ambas as equipes buscando a vitória.

A França, consciente da importância do resultado, fez substituições estratégicas para tentar retomar a vantagem. E aos 37 minutos, Renard marcou o segundo gol para a equipe francesa em uma jogada de bola parada.

O Brasil ainda tentou reagir e fez mudanças na equipe, mas não conseguiu igualar o placar novamente. No último lance do jogo, a zagueira Mônica teve uma oportunidade de ouro para empatar, mas a bola não entrou.

Com a vitória, a França assumiu provisoriamente a liderança do Grupo F, com quatro pontos, enquanto o Brasil caiu para o segundo lugar, com três pontos. A equipe francesa ficou em boa posição na busca pela classificação para a próxima fase do Mundial.

Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a Jamaica em seu próximo desafio no Grupo F, enquanto a França terá pela frente o Panamá.