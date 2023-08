O projeto cultural “Mulheres em Foco” convida o público para uma experiência única de arte e diálogo com o intuito de celebrar a criatividade e a visão singular das mulheres na fotografia.

A exposição fotográfica chega esta semana à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com uma coleção diversificada de imagens capturadas por talentosas alunas das oficinas gratuitas realizadas, entre maio e junho, no município. Esse é o resultado do projeto idealizado pela Numen Produtora e patrocinado pela EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, por meio do Instituto EDP. As atividades recebem os apoios da ONG Gerando Falcões e da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

As imagens exploram uma ampla gama de temas, desde retratos emocionais até paisagens

cativantes, oferecendo ao público uma visão única e inspiradora do mundo captada pelas lentes das mulheres. Cada imagem contém histórias poderosas e reflexões profundas sobre questões sociais, culturais e de gênero, estimulando conversas significativas e transformadoras.

A abertura oficial da exposição está prevista para as 15h de terça-feira (1) na prefeitura, com a presença de autoridades municipais, parceiros, alunas e a educadora fotógrafa do projeto, Deka Carvalho.

Sobre a Numen Produtora

A Numen Produtora foi criada em 2016, na cidade de Campinas/SP. Trata-se de uma produtora cultural especializada em projetos de artes visuais elaborados para impactar a vida de pessoas e comunidades por todo o Brasil. Seus projetos são viabilizados pelo ProAC/ICMS (Programa De Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo) e pela Lei de Incentivo à Cultura (“Lei Rouanet”) e são adaptados para demandas sociais próprias à realidade brasileira. Todos os projetos culturais da Numen Produtora estão alinhados aos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU). As principais temáticas abordadas nos projetos são sustentabilidade, capacitação profissional,

ocupação do espaço público e empoderamento feminino, utilizando a cultura como ferramenta para desenvolver ambientes transformadores.

Sobre a EDP no Brasil

Presente há mais de 25 anos no país, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração, Transmissão, e Soluções em Serviços de Energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São

Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2022, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando, em 2021 e 2022, o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 17 anos.

Sobre a Gerando Falcões

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua para acelerar o poder de impacto de líderes de favelas de todo país que possuem um sonho em comum: colocar a pobreza das favelas no museu. Seu foco são iniciativas transformadoras, capazes de gerar resultados de longo prazo. O projeto entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania e executa programas de transformação sistêmica em comunidades, como o Favela 3D.

Exposição fotográfica do projeto Mulheres em Foco

Local: Paço municipal de Ferraz de Vasconcelos – Palácio da Uva

Endereço: Av. Rui Barbosa, 295, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos/SP

Lançamento da exposição com participação da Deka Carvalho: 01/08 – terça-feira – às 15h

Visitação: de 31/07 a 04/08 – segunda a sexta-feira – das 09h às 17h