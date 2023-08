O ex-prefeito de Poá, Gian Lopes, anunciou que assumiu a presidência do PL (Partido Liberal) na cidade. Ele agradeceu aos líderes da legenda pela confiança e apoio, e reafirmou seu compromisso com o futuro do município.

“É com imensa satisfação que compartilho com vocês uma notícia emocionante: a partir de hoje, assumo oficialmente a presidência do PL em nossa querida cidade de Poá. Já estou no grupo há aproximadamente 15 anos e expresso a minha gratidão ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente do PL no Estado de São Paulo, Dr. Tadeu Candelária, e aos deputados André do Prado (estadual) e Marcio Alvino (federal) por confiarem em mim para liderar esse importante movimento político”, disse Gian Lopes.

O ex-prefeito destacou que continuará seu trabalho incansável para contribuir significativamente para o crescimento do PL. “Nossa missão é clara: fortalecer o partido em nossa cidade e lutar por seus ideais e valores. Asseguro que o meu compromisso com o futuro de Poá permanece inabalável. Estarei dedicando cada instante ao trabalho pela nossa cidade, buscando projetos e soluções que beneficiem a todos”, afirmou.

Gian Lopes também convocou os cidadãos poaenses a se juntarem a ele nessa jornada. “Conto com a confiança e apoio contínuo nessa jornada. Juntos, podemos construir um futuro brilhante para Poá, baseado na honestidade, transparência e no progresso. Vamos em frente, com entusiasmo e determinação! Deus abençoe a todos”, concluiu.

