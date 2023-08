O ‘Liquida Ferraz’ começou em Ferraz de Vasconcelos e vai até o próximo sábado, dia 5 de agosto, com a expectativa de aumentar as vendas no comércio em até 10%.

Os consumidores que comprarem no comércio da cidade vão concorrer a prêmios, raspadinha e descontos nos produtos e serviços que podem chegar a até 50% até o próximo sábado, dia 5 de agosto. Mais de 57 comerciantes estão participando da ação que visa incrementar as vendas neste período.

A estimativa de aumento nas vendas é da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), que em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae e o Sincomércio estão promovendo a ação em Ferraz de Vasconcelos.

A abertura do ‘Liquida Ferraz’ foi realizada nesta segunda-feira, no Calçadão da XV de Novembro, com as presenças do presidente da Associação Comercial, Luis Trevisani; o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento, Daniel Balke; a representante do Sebrae, Roseli Lima, que deram o start para a ação começando a entregar os kits de divulgação aos comerciantes para instalar no comércio.

A banda Keep Jazz embalou o início do Liquida Ferraz. O início do calçadão ganhou um pórtico da ‘Liquida Ferraz’. Entre os comerciantes que já receberam os kits, a comerciante Raiane Oliveira está com boas expectativas de incremento nas vendas. Ela que é dona da loja Exclusiva acredita que a ação é uma oportunidade única de movimentar as vendas: “Venham e comprem no comércio de Ferraz. Estamos te esperando”, afirmou.

Texto: Cristina Gomes – MTB: 26802/SP. Secom Ferraz.