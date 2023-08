Sempre empenhado na articulação política de ações públicas voltadas para promover o bem-estar animal na cidade, o vereador Claudio Roberto Squizato (PL) comemorou a castração de mais de 600 animais entre cães e gatos durante dois mutirões realizados no final de junho e em julho do corrente. Segundo ele, fazer a cirurgia de esterilização de animais de estimação representa um verdadeiro ato de amor. O discurso ocorreu na sessão ordinária, na terça-feira, dia 1º.

Na prática, os dois mutirões de castração foram efetuados pelo governo municipal dentro do projeto Prefeitura no Seu Bairro em parceria com entidades sem fins lucrativos que atuam em prol da causa animal. As duas últimas edições do programa ocorreram nos bairros da Vila Santa Margarida e no Jardim Yone, próximo a região do Cambiri. Em maio, esse tipo de ação, ou seja, de castração em massa de animais sem raça definida, os famosos vira-latas aconteceu na Vila Jamil. Na ocasião, foram castrados 340 cães e gatos.

Na avaliação de Claudio Squizato, ainda falta muita coisa para que o poder público local ofereça uma política pública em benefício do bem-estar animal a contento, porém, o parlamentar nota avanços significativos no segmento, sobretudo, nos últimos anos. “De fato, trata-se de um processo em andamento e a cada dia que passa vai ampliando a medida do possível o atendimento”, explicou. Mas, apesar dessa melhora no setor, o vereador acredita, por exemplo, que a cidade ainda não dispõe de um canil humanizado.

Em contrapartida, Ferraz de Vasconcelos conta com a Clínica Veterinária Municipal Rafael Loureiro Rocha, no Sítio Paredão. O espaço público pioneiro na cidade tem capacidade para realizar 1,6 mil procedimentos mensais e é gerido em parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal e a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa). A criação da unidade também foi uma luta desencadeada por Claudio Squizato. Mas, o maior sonho dele é a instalação de um hospital público regional.

Por Pedro Ferreira, em 04/08/2023.