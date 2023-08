A edição de 2023 da Campanha do Agasalho chegou ao fim neste sábado (04/08) com um total de 173 mil peças arrecadadas e 12 mil famílias atendidas em toda a cidade de Suzano. O número superou a expectativa de 160 mil coletas projetadas, totalizando uma média de 2,3 mil itens arrecadados todos os dias. O evento de encerramento ocorreu no Parque Municipal Max Feffer com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Para promover a entrega dos vestuários e fazer chegar as roupas a quem mais precisa, o Fundo Social promoveu 30 bazares solidários por toda a cidade desde 22 de maio, data de início da campanha, contemplando os bairros por meio do apoio das entidades assistenciais.

No período, o órgão contou com diversos parceiros, incluindo a Guarda Mirim de Suzano (GMS), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Auge Embalagens, o Glicério Boulevard e o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081). A exemplo, um dos principais colaboradores da iniciativa foi o Suzano Shopping que, por meio da “Sacola Solidária” e da “Loja do Bem”, contribuiu com um total de 5.158 peças arrecadadas por funcionários e frequentadores do local.

O superintendente do centro de compras, Diego Nóbrega, destacou que integrar a ação foi uma verdadeira honra. “Contribuir com uma iniciativa desta natureza é algo muito positivo. Foi um prazer colaborar, seguimos abertos para mais parcerias”, disse.

Por sua vez, o gerente da Unidade de Gerenciamento Regional do Alto Tietê da Sabesp, Leonard Camargo Freire de Almeida, relatou que a forte parceria com o município é motivo de orgulho. “Ter esse contato com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e com a primeira-dama Larissa nos possibilita apoiar este importante projeto. Por isso, parabenizo o empenho e nos coloco a disposição para as próximas iniciativas”, disse.

Em sua fala, o presidente da Câmara de Leis de Suzano, Joaquim Rosa, acompanhado dos vereadores Artur Takayama; Jaime Siunte; e José Oliveira Lima, o Zé Oliveira, ressaltou que a Campanha do Agasalho é uma ação de grande valor e que, ano a ano, conta com o apoio integral de toda a cidade. “Estar aqui, trabalhando com muita vontade e dignidade junto ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa, é algo que engrandece nossa atuação. Coloco o Poder Legislativo à disposição e agradeço todos os esforços”, comentou.

Larissa informou que o resultado expressivo foi possível graças à cooperação e o senso de comunidade dos munícipes. “Mais uma vez mostramos que temos cidadãos engajados pela causa e pelos nossos parceiros que buscam aquecer quem mais precisa, contemplando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. A todos que contribuíram, incluindo minha equipe que batalha diariamente para que isso se torne realidade, eu só tenho a agradecer”, afirmou a presidente do órgão municipal.

Por sua vez, o chefe do Poder Executivo suzanense destacou que superar a meta de 160 mil peças é uma conquista de todos. “Cada agasalho representa uma oportunidade de conforto e proteção contra o frio. Muito por isso, parabenizo a minha esposa Larissa pelo grande trabalho na campanha junto à equipe do Fundo Social, assim como todos os moradores da nossa cidade pelo apoio e dedicação a esta importante causa”, completou Ashiuchi.

Embora a campanha oficialmente tenha chegado ao fim, os interessados ainda podem seguir contribuindo com a doação de roupas novas ou em bom estado. Para isso, o Fundo Social segue recebendo as doações em sua sede, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – 2º andar, Centro). Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195.

Quermesse

Encerrando a campanha, a quermesse organizada pela prefeitura ofereceu múltiplas opções de lazer e divertimento aos participantes, incluindo uma área de alimentação com lanches, salgados e doces variados, além de apresentações musicais com danças típicas e shows dos cantores Jhoni Lua e Claudia Oliveira.

A ocasião também marcou o último Bazar Solidário, ofertando mais uma oportunidade de contemplar munícipes em situação de vulnerabilidade, além de garantir mais doações em meio à iniciativa.

Presentes

Durante o evento estiveram presentes os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Alex Santos (Governo) e André Chiang (Meio Ambiente).

Também participaram o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Suzano, sargento Leonardo de Oliveira Marques; o presidente da Associação Cultural de Suzanense – Bunkyo, Reinaldo Katsumata; o presidente da Associação Cultural Chinesa, Diego Tung; a gerente do Supermercado Veran, Vanessa de Castro; a coordenadora de extensão do Centro Universitário Piaget (Unipiaget), Carolina Queirós; e o diretor do Instituto Federal (IFSP) de Suzano, Eugênio Zampini.