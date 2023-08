O “Programa da Boa Visão” da Prefeitura de Suzano, voltado à promoção da saúde ocular, deu início à rotina de atendimentos para o público da terceira idade na manhã desta segunda-feira (07/08), no Paço Municipal Firmino José da Costa, no centro. A expectativa do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Fundo Social é realizar cerca de 3 mil consultas até o final do mês de agosto.

Para tanto, os órgãos estão utilizando como base os agendamentos prévios feitos ao longo do mês passado. Os suzanenses que passaram por esta etapa inicial podem comparecer à sede da prefeitura no dia indicado para ter acesso à consulta. Os cidadãos farão exames preliminares e serão encaminhados para a escolha de uma armação de óculos para confecção e eventual entrega domiciliar, ou a realização de um procedimento cirúrgico para remoção de catarata e pterígios, quando houver necessidade.

O processo de consultas está sendo realizado em um espaço devidamente equipado pelo setor nas dependências do paço municipal, incluindo uma cadeira oftalmológica pronta para a realização de exames como mapeamento de retina, topografia de córnea e outras verificações. O processo está sendo conduzido por médicos especializados da Secretaria Municipal de Saúde, ao passo que o direcionamento do fluxo de atendimento tem apoio de integrantes da Guarda Mirim de Suzano.

Esta é a primeira etapa do processo que, no mês de agosto, contemplará o público da terceira idade de forma exclusiva. Contudo, a expectativa é de que o órgão inicie os atendimentos a 23 mil alunos do G3 ao 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais e estaduais e do sistema Sesi em suas respectivas unidades nos próximos meses, contemplando aproximadamente 26 mil munícipes.

O titular da Saúde suzanense, Pedro Ishi, relatou que o ganho em qualidade de vida é o principal benefício garantido pelo programa. “Uma boa visão abre espaço para melhorias e muitas possibilidades no dia a dia de um cidadão, incluindo a percepção de arredores e na interação com as pessoas. Enxergar bem não deve ser um privilégio mas sim, um direito”, relatou o secretário.

Por sua vez, a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou que um dos deveres centrais do setor é ter o máximo de cuidado e atenção com as necessidades dos munícipes, em especial com o público da melhor idade. “Queremos ajudar aqueles que não tem condições de ter um par de óculos adequado, algo que inclusive pode implicar em outros problemas de saúde. Nosso grande objetivo é prover mais conforto aos cidadãos em sua rotina diária, seja no trabalho ou no lazer”, afirmou.

Orientação

Visando ampliar as ações de prevenção da saúde ocular nas unidades escolares do município, a coordenação do “Programa da Boa Visão” promoveu um encontro com representantes da Diretoria de Ensino da Rede Estadual em Suzano na última quinta-feira (03/08).

A reunião foi realizado na Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Rezende Silva, no bairro Vila São Jorge, e contou com as presenças da coordenadora do “Boa Visão” e diretora do Fundo Social de Solidariedade, Beatriz Leite; da coordenadora do setor de Programas, Projetos e Inovação da Secretaria Municipal de Educação, Sueli Stuchi; além de 15 representantes de escolas estaduais.

Durante a reunião, foram compartilhadas informações relacionadas aos pré-testes nas crianças de modo a facilitar a identificação dos estudantes que precisam ser orientados quanto à necessidade de realização dos exames oftalmológicos. Os representantes das escolas estaduais receberam instruções sobre o correto preenchimento das planilhas que indicam os sinais reveladores da saúde ocular das crianças.