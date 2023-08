O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, participaram nesta quarta-feira (09/08) do lançamento oficial do projeto “Semente”, que estimula a geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. O evento ocorreu no bairro do Paraíso, região central da capital paulista, e contou com a presença de gestores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); executivos da empresa Suzano S/A, ligada à iniciativa; e representantes de parte das outras 68 cidades do Estado que também serão contempladas a partir do projeto-piloto desenvolvido em Suzano ao longo de 2022.

No ano passado, entre maio e novembro, a iniciativa havia sido implementada de maneira experimental em 20 municípios, incluindo Suzano, que contou com o apoio do Sebrae e da empresa Suzano S/A para a oferta de capacitações especializadas ao público-alvo da ação, a partir de cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), viabilizados pelo Sebrae.

Na ocasião, 961 pessoas foram mobilizadas em Suzano, incluindo alunos e egressos do Serviço de Ação Especial e Projetos Especiais (Saspe) e de projetos sociais das secretarias de Educação e de Assistência e Desenvolvimento Social. O índice suzanense representou cerca de 47% de todo o público mobilizado no Alto Tietê, que ao todo contabilizou 2.029 participantes com foco no mercado de trabalho e na geração de renda.

Sucesso

Ashiuchi e Loducca foram convidados a compartilhar a experiência do município ao lado do prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, e da secretária de Assistência Social de Aparecida, Natalia de Carvalho.

O secretário suzanense afirmou que o projeto se soma a outras iniciativas importantes que são promovidas pela administração para garantir oportunidades aos munícipes no mercado de trabalho. “Temos desenvolvido ações que garantem suporte profissional para inúmeros moradores, especialmente às pessoas de baixa renda. O projeto ‘Semente’ já mostrou, no primeiro ano, que têm potencial para dar ainda mais frutos daqui pra frente, assim como o ‘Suzano Mais Emprego’, por onde são divulgadas muitas vagas de trabalho”, disse Loducca.

Ashiuchi destacou que a proposta do projeto “Semente” se relaciona com diversos setores da municipalidade e da iniciativa privada para que sejam oferecidas oportunidades às pessoas que mais precisam. “Buscamos articular nossas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; de Assistência e Desenvolvimento Social; e de Educação, além do Saspe, dirigido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, com o objetivo de buscarmos juntos, assessorados pelo Sebrae, o público-alvo da ação. Acredito que estamos no caminho certo, aproveitando ao máximo o melhor que podemos oferecer, garantindo capacitação de qualidade a um grupo bem delimitado”, avaliou o prefeito.

O chefe do Executivo suzanense ainda falou sobre o engajamento de Suzano em iniciativas que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Me sinto feliz e honrado em ver nossa cidade sediando esse ‘case’ de sucesso, que agora será exportado para outros municípios paulistas e, quem sabe, também para todo o Brasil em um futuro breve. Sendo assim, acredito que o projeto ‘Semente’ é uma iniciativa de sucesso, que já deixou sua marca no município, e que hoje inspira e incentiva a elaboração de outras atividades, sobretudo, em parceria com a iniciativa privada e com o empresariado local”, declarou.

Por parte do Sebrae/SP, participaram da cerimônia o superintendente Nelson Hervey Costa; o diretor de Administração e Finanças, Reinaldo Corrêa; a gerente do escritório regional no Alto Tietê, Gilvanda Figueirôa; e a gestora do projeto “Semente”, Daniella Lira. Além disso, o presidente Manuel Henrique Farias Ramos marcou presença virtual, por meio de vídeo.

Representando a empresa Suzano S/A, compareceram o diretor executivo de Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação, Fernando de Lellis Garcia Bertolucci; o gerente executivo Giordano Bruno Barbosa Automare; e o consultor de Sustentabilidade, Adriano Martins.

Entre os chefes dos Executivos municipais, estiveram presentes os prefeitos Vanderlon Gomes (Salesópolis), João Bosco Borges (Itatinga), Tiago Ricardo Ferreira (Campina do Monte Alegre) e José Benedito da Silva (Lavrinhas).