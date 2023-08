O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano recebeu nesta sexta-feira (11/08) uma doação de 3,5 toneladas de alimentos do Parque Aquático Magic City. A entrega ocorreu no Paço Municipal Firmino José da Costa, onde houve o encontro das representantes da administração municipal e da empresa. Na ocasião, foi reforçada a parceria que já resultou em mais de 35 toneladas de mantimentos encaminhadas desde 2021.

Estiveram presentes no momento da entrega a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e a diretora Beatriz Leite. O Magic City foi representado pela analista de ESG, Amanda Emilly Barreto Silva, e pela assessora de imprensa, Daniela Sousa.

As arrecadações dos mantimentos são realizadas por meio do projeto de troca solidária de ingressos. As famílias são convidadas a colaborar com esta iniciativa comprando, pelo menos, quatro ingressos. Com esta quantidade, o parque garante mais uma entrada gratuita. Mas, para fazer a retirada do passaporte, o responsável pela troca deve doar um quilo de alimento não perecível.

Larissa destacou que a iniciativa do parque vem colaborando de forma significativa com os moradores. “Essa mobilização tem gerado muitos frutos. As doações são destinadas aos órgãos, associações e entidades parceiras que ajudam inúmeras famílias da cidade. Temos conseguido fazer a diferença na vida das pessoas com ações tão importantes como essa”, ressaltou a primeira-dama.

Concurso

A parceria entre a administração municipal e o parque garantiu neste ano um projeto que envolveu as Secretarias de Meio Ambiente e de Educação. Com o objetivo de promover a busca pela sustentabilidade, foi realizado o concurso de desenho e fotografia “As Águas de Suzano” a fim de estimular a reflexão acerca do recurso natural quanto à sua preservação e seu uso racional. A premiação incluiu a entrega de ingressos para o Magic City, que contemplou quatro estudantes da rede municipal de ensino e suas famílias.