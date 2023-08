Faleceu a atriz Léa Garcia, que seria homenageada através do Troféu Oscarito nesta terça-feira, dia 15, durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, localizado na região da Serra do Rio Grande do Sul. A notícia do falecimento foi comunicada por meio de uma postagem no perfil oficial da artista no Instagram.

Segundo informações do filho e empresário de Léa, Marcelo Garcia, a atriz veio a óbito devido a um infarto. Ela foi prontamente conduzida ao Hospital Arcanjo São Miguel, mas infelizmente não resistiu

Com 90 anos de idade, Léa Garcia acumulava mais de uma centena de trabalhos em seu currículo, englobando projetos no cinema, teatro e televisão. Seu talento foi reconhecido com quatro troféus Kikito, pelos filmes “Filhas do Vento”, “Hoje tem Ragu” e “Acalanto”.

Ao longo de sua trajetória, Léa deixou uma marca indelével, atuando em papéis icônicos em produções como “Selva de Pedra”, “Escrava Isaura”, “Xica da Silva” e “O Clone”. Sua contribuição foi essencial para romper as barreiras que limitavam os tipos de personagens reservados às atrizes negras.