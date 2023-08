A Prefeitura de Suzano participou de uma ação de apoio ao evento “Dia da Segurança na Faixa de Dutos – 168”, promovido pela Transpetro, uma empresa subsidiária da Petrobras. Estiveram presentes na ação o Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte, a Defesa Civil Municipal, o Procon, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gardênia Azul.

As atividades ocorreram nesta segunda-feira (14/08), entre 10 e 15 horas, na rua Ezequiel Corrêa Machado, 295, no bairro Jardim Alterópolis. A ação teve o objetivo de conscientizar a população da região norte de Suzano acerca da existência da faixa de dutos, do papel do transporte dutoviário, além da orientação sobre medidas de segurança que devem ser tomadas em casos emergenciais.

A iniciativa vem sendo realizada pela Transpetro desde 2017 e, neste ano, uma das propostas é a promoção de ações socioculturais para divulgar o telefone 168, número de contato com a companhia que pode ser utilizado para denúncia em caso de qualquer movimentação suspeita junto às faixas de dutos.

Durante o evento, profissionais do Centrus Norte estiveram no local realizando orientações sobre diversas atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego como o projeto “Suzano Mais Emprego”, que divulga as ofertas do mercado de trabalho; tratativas com o Banco do Povo Paulista; consultas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e dívida ativa; solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA); e cadastro ou renovação do Cartão SUS, mediante a apresentação de comprovante de residência e um documento de identidade com foto.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou que essa é uma ótima oportunidade de obter excelentes informações sobre os serviços prestados pela Transpetro ao município. “Foi um dia muito proveitoso, principalmente em relação às orientações do que fazer no caso dos munícipes presenciarem situações de emergência com os dutos de petróleo que passam pela cidade. É importante que toda população suzanense tenha conhecimento do número de 168, que aciona diretamente a empresa. Isso sem contar que pudemos divulgar os serviços prestados pelo Centrus Norte”, afirmou o chefe da pasta.

Em relação ao Procon, a diretora do órgão municipal, Daniela Itice, afirmou que durante a ação, diversos consumidores receberam orientações sobre direitos e deveres. “Aproveitamos a grande quantidade de pessoas que passaram pelo local para explicar as relações de consumo, o que podem e não podem fazer, além de orientar os cidadãos sobre o pagamento de débitos e abertura de reclamações”.

Já o diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler, destacou que uma equipe esteve no local para passar instruções sobre como agir em caso de acidentes. “Acredito que durante o tempo em que uma equipa nossa esteve lá, nós pudemos utilizar o espaço para falar sobre a ocorrência de acidentes e como proceder em casos que exigem mais da razão e menos do emocional”, definiu o diretor.

A UBS do bairro promoveu aferição de pressão arterial e de glicose presente no sangue. “Não são todos os dias que conseguimos reunir muitas pessoas em um único lugar, por isso fizemos questão de participar desta ação e ajudar a população a monitorar alguns índices que são importantes e, assim, evitar o surgimento de doenças”, apontou o Secretário Municipal de Saúde, Pedro Ishi.

Por fim, profissionais do Cras Gardênia Azul realizaram atendimento àqueles que buscaram informações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). “Realizamos um plantão tira-dúvidas para falar dos serviços promovidos. Ainda foram levadas alfaces orgânicas que são plantadas no imóvel onde funciona o Cras e que foi parte de uma brincadeira com os visitantes: quem adivinhasse à qual espécie pertencia uma determinada muda levava um alface”, concluiu o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo.