A Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, prendeu um homem na manhã desta quarta-feira (16/08) por descumprimento de medida protetiva no bairro Jardim Nova América. O indivíduo foi denunciado pela vítima, sua ex-companheira, após entrar na residência dela para ameaçá-la, mesmo com uma ordem judicial que o proibia de se aproximar. Ao ser flagrado no interior da residência, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A vítima contou aos agentes que foi surpreendida pelo ex-companheiro quando estava saindo de casa para se dirigir ao trabalho. Neste momento, ele adentrou à residência e passou a ofendê-la. Segundo o relato da mulher, ela ficou impedida de efetuar a denúncia pelo telefone porque o homem havia danificado o aparelho dela numa ocasião anterior.

Diante da insistência do agressor em permanecer na residência e da impossibilidade de fazer uma chamada, a vítima foi pessoalmente à sede da GCM, na rua Alfredo Batista Pizzolato, 599, no Jardim Lincoln, para fazer a comunicação do fato. Com a queixa, a equipe da Patrulha Maria da Penha foi acionada e se dirigiu prontamente ao endereço informado, onde foi efetuado o flagrante.

Indagado sobre o ocorrido, o homem afirmou aos agentes que tinha conhecimento da ordem judicial, mas alegava que não sairia do local. Diante do descumprimento da medida protetiva, as partes foram conduzidas à DDM e o indivíduo ficou à disposição das autoridades policiais.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a atuação da Patrulha Maria da Penha. “Nossa equipe está preparada para atuar com presteza nos casos de descumprimento de medida protetiva e em outras ocorrências que possam colocar em risco a integridade das mulheres. O trabalho que é implementado no município no apoio ao público feminino em situações como essas é referência no Alto Tietê. Estamos preparados para servir e proteger”, ressaltou o chefe da pasta.

‘Agosto Lilás’

A Prefeitura de Suzano tem promovido e apoiado diversas ações para reforçar a campanha “Agosto Lilás”, mês de combate à violência contra a mulher. A programação foi iniciada no Cineteatro Wilma Bentivegna na segunda-feira da semana passada (07/08), quando foi organizada pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, uma palestra da advogada Patrícia Braga, que apresentou a história da mulher que deu nome à Lei Maria da Penha (11.340/2006).

No último sábado (12/08), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realizou um “adesivaço” na Praça dos Expedicionários. Na oportunidade, foram distribuídos mil itens entre adesivos e panfletos com o objetivo de reforçar a existência do número de telefone 180, que registra e encaminha denúncias de violência contra o público feminino aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões, ou elogios sobre o funcionamento dos serviços.

Na sexta-feira da próxima semana (25/08), haverá uma palestra orientativa com a Secretaria Municipal de Governo e convidados, também no Cineteatro Wilma Bentivegna, às 9 horas. E para fechar o mês, no sábado (26/08) será realizada uma caminhada com a Patrulha Maria da Penha, saindo do Paço Municipal em direção à Praça João Pessoa, às 14h30.