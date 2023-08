Gabriella Rodrigues



Entre os 46 projetos de lei de autoria dos parlamentares estaduais aprovados em sessão extraordinária na última semana, quatro deles reforçam o compromisso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de construir e melhorar políticas públicas no Estado para as pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O Espectro Autista engloba uma série de particularidades e níveis de comprometimento social dos indivíduos e, embora esteja sendo muito discutida atualmente, essa condição foi descrita pela primeira vez em 1943. Conforme os estudos vão avançando e os especialistas vão entendendo melhor o funcionamento do espectro, novas políticas públicas e necessidades vão surgindo.



Atendimento especializado



Promover atendimento especializado, por exemplo, é o foco do PL 237/2023 , que autoriza a criação de centros de referência e atendimento às pessoas com TEA. Nesses lugares, além de informação, os atendidos poderão fazer fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias no mesmo lugar.



“O objetivo é que as pessoas diagnosticadas com o Espectro Autista possam ter tratamento adequado e melhorar a sua qualidade de vida”, disse a deputada Analice Fernandes (PSDB), autora da proposta. O PL está relacionado à Lei Federal 12.764/ 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.