O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se posicionou de forma contrária à decisão do governo do Estado para a instalação de uma praça de cobrança de pedágio na rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra. O anúncio foi feito durante audiência pública realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), nesta sexta-feira (18/08), em São Paulo.

Com a presença do diretor-geral do órgão estadual, Milton Persoli, o chefe do Executivo suzanense pôde apresentar aos presentes, de forma virtual, a posição contrária do município em relação à criação do pedágio na Mogi-Dutra. “O Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) é bem unido, discute e conversa sobre as melhorias e os avanços para a nossa região. E é importante destacar que já nos colocamos contra a instalação do pedágio na Mogi-Dutra. Somos contrários por diversas razões, mas é válido salientar que a maioria de quem passa pela rodovia Mogi-Dutra não a usa para ir ao litoral, mas, sim, para trabalhar, para estudar, para ter acesso a hospitais, aos seus respectivos empregos, entre outros”, elucidou.

Ashiuchi destaca que a Mogi-Dutra tem um caráter diferenciado, de ligação a outras duas importantes rodovias, Ayrton Senna (SP-70) e Presidente Dutra (BR-116), e também que a maior parte do investimento apresentado nesta sexta-feira pela Artesp refere-se ao litoral, o que não seria justo com Mogi das Cruzes e com os moradores do Alto Tietê. “Além disso, acredito que teremos problemas com a questão de mobilidade urbana, uma vez que os motoristas deverão buscar alternativas para não serem onerados, impactando sobremaneira o tráfego nas estradas municipais, podendo causar congestionamentos, por exemplo. Também acredito que o pedágio vai trazer prejuízos para as cidades no que tange ao comércio e às indústrias, podendo prejudicar a logística, a geração de emprego e a atração de empresas para os municípios do Alto Tietê”, explanou.

Por fim, o prefeito de Suzano solicitou à Artesp que considere promover as audiências nas regiões afetadas, podendo ser de maneira consorciada. “É preciso discutir em âmbito municipal, com participação dos moradores da região, que serão os principais prejudicados. Aqui para o Alto Tietê, sugiro que façamos com o Condemat e Mogi das Cruzes. No mais, deixo registrado o nosso posicionamento contrário à instalação do pedágio, reforçando a necessidade de uma melhor discussão sobre essa situação. Tenho certeza de que o governo do Estado, a Artesp e os municípios vão se alinhar para um consenso, focando em benefícios exclusivos à população”, concluiu.

Também participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado; os deputados estaduais Caio França, Solange Freitas e Matheus Coimbra Martins de Aguiar, o Tenente Coimbra; o presidente do Condemat e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha; e os prefeitos Luís Camargo (Arujá), Márcia Bin (Poá), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba) e Tiago Cervantes (Itanhaém); além de vereadores e representantes da sociedade civil organizada.