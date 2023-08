O Conselho Municipal de Assistência Social (Comas) organizou nesta segunda-feira (21/08), no Cineteatro Wilma Bentivegna, uma reunião com representantes do Conselho Municipal do Idoso (Comid) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) para tratar do novo serviço de proteção a idosos e deficientes que será oferecido no município. Por meio de edital, a ser publicado em breve, será selecionada uma organização social que ficará responsável por visitas a domicílios de pessoas idosas e pessoas com deficiência que estejam referenciadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, com vistas à orientação, apoio e acesso a serviços da Assistência Social.

O novo atendimento, que será custeado pela prefeitura e pelo Fundo Municipal do Idoso, deverá ser implantado até o fim deste ano e terá o objetivo de reforçar a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Também visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades, potencialidades individuais e sociais, prevenindo ainda situações de risco, exclusão e isolamento.

As ações serão direcionadas às pessoas que vivenciam situação de vulnerabilidade, pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção social e comunitária, em especial quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de pessoas beneficiárias de programas de transferência de renda e seus familiares. Entre as atividades previstas para serem realizadas durante as visitas estão o encaminhamento para cadastramento socioeconômico, orientação sociofamiliar, inserção na rede de serviços socioassistenciais e o fortalecimento da função protetiva da família.

Outras metas do serviço são a prevenção do confinamento de idosos e pessoas com deficiência, a identificação de situações de dependência, a sensibilização de grupos comunitários sobre os direitos dos referidos grupos e, acima de tudo, a preservação da integridade e a melhora da qualidade de vida desse público. Para tanto, será proporcionada uma infraestrutura exclusiva para que essa equipe possa ter as condições necessárias para oferecer o suporte adequado.

O presidente do Comas, Carlos Alberto Santiago de Araújo, avaliou que o encontro desta segunda-feira garantiu mais um avanço no processo de consolidação do serviço. “Para que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social pudesse abrir o referido edital, fazia-se necessário que o Comas elaborasse sua norma de orientação básica. E foi isso que fizemos nessa oportunidade. Discutimos a norma com os conselhos que representam os públicos envolvidos, o que representou mais um passo importante para fortalecermos nossa política de assistência social em Suzano”, afirmou.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a relevância desse serviço para a defesa dos direitos das pessoas idosas e com deficiência. “Conseguiremos proporcionar um atendimento mais próximo e ainda mais completo a essas pessoas. Ao conhecermos melhor a realidade de cada família, poderemos criar políticas públicas ainda mais abrangentes, que possam dar o amparo necessário às pessoas que mais precisam. É um trabalho que contribui com a defesa dos direitos que são garantidos a esses públicos, fortalecendo sua autonomia, os vínculos familiares e a inclusão social. Além disso, ainda apoiamos os cuidadores, que também são fundamentais nesse processo”, ressaltou o chefe da pasta.