A Secretaria de Cultura Suzano, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), promoverá mais uma edição do “Hip Hop no Parque” neste domingo (27/08), das 13 horas às 17h30. O evento, que ocorrerá no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, situado na área principal do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), será livre e gratuito para todos os públicos.

A programação terá diversas atrações, como o artista Richard AntSistema, do grupo Cultura Vive – Arte Resiste; uma sessão de discotecagem do DJ Mamona; a batalha de rima com o grupo Arena MC’s e DJ Nanny Max; os grupos de rap Representante do Gueto e Ktarse; e o artista Marcos Favela. Os duelos de rima serão realizados com a declamação de poesias dentro das temáticas comumente abordadas pelo gênero com foco em mensagens de positividade e evolução.

O vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, destacou que o evento visa proporcionar momentos de reflexão, conhecimento e diversão. “Traremos artistas extremamente qualificados, com uma grande experiência neste gênero musical. Buscamos oportunizar e dar palco para aqueles que tanto contribuem com o cenário do hip hop em nosso município. Convido a todos para prestigiarem e comparecerem, pois será um dia extremamente prazeroso, repleto de música e alegria”, afirmou.