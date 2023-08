O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou no último sábado (26/08) da cerimônia de 50 anos do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), que contou com as presenças dos primeiros chefes de instrução da unidade. O fim de semana também foi marcado pela realização da primeira Corrida do Soldado, em alusão ao Dia do Soldado, celebrado na sexta-feira (25/08).

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

A solenidade de sábado teve o objetivo de enaltecer o protagonismo do TG 02-081 na formação dos jovens, que há 50 anos vem formando atiradores e reforçando o caráter cidadão em Suzano. O evento teve como convidados de honra os dois primeiros chefes de instrução do Tiro de Guerra, à época os sargentos Heitor Paim Farias e Alcides Luiz de Oliveira.

Para o prefeito, o TG 02-081 é motivo de orgulho para a cidade. “É com muita honra que hoje, como diretor do Tiro de Guerra, celebro os 50 anos dessa história que marcou a trajetória de tantos jovens do nosso município e que, sem dúvida, transformou a vida deles por meio de uma experiência única. Os atiradores entram garotos e saem homens formados, conscientes, responsáveis e comprometidos com a sociedade”, reforçou.

A solenidade também foi prestigiada pelo capitão Assuíres da Silva Filho, chefe da Seção de Comunicação Social do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército; pelo 1º sargento Leonardo Oliveira Marques, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Suzano; pelo 1º sargento e instrutor Fabrício Moreira Manckel; pelo subtenente Balieiro, representando o comandante do 6° Batalhão de Infantaria Leve; pelos secretários Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete), Alex Santos (Governo) e Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer); e pelos vereadores Artur Takayama; Lazário Nazaré Pedro, o Pastor Lázaro; e Fábio Diniz.

Já no domingo (27/08), o chefe do Executivo municipal esteve na primeira edição da Corrida do Soldado. O evento alusivo à celebração do Dia do Soldado (25/08) reuniu cerca de 500 participantes, que também colaboraram com a doação de alimentos não perecíveis ao Fundo Social de Solidariedade. A atividade foi promovida por Dario Rocha e Felipe Medeiros, contando com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer, de Comunicação Pública e de Transporte e Mobilidade Urbana, representada na oportunidade por Claudinei Galo.