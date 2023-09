As inscrições para as 200 vagas gratuitas para o cursinho pré-vestibular que está sendo oferecido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos começam hoje (04/09) e vão até o próximo dia 10 deste mês. As aulas do Prepara Ferraz devem acontecer no período de setembro a dezembro. O cursinho é destinado aos estudantes do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas da cidade com o objetivo de preparar melhor os candidatos para o Enem e também os principais vestibulares das universidades públicas. Quem já está há algum tempo sem estudar e tem o ensino médio completo também poderá se inscrever para as vagas. A oportunidade é oferecida pela Prefeitura de Ferraz por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Educação, de forma gratuita. Para se inscrever é preciso acessar o seguinte link e efetuar o seu cadastro: https://forms.gle/ZHtG2KfktxuRMAYo8

A secretária de Educação, Paula Trevizolli, acredita que o curso pré-vestibular tem um papel muito importante no futuro educacional dos jovens ferrazenses. “Essa é uma grande oportunidade, por preparar nossos estudantes para ingressarem no Enem, por exemplo, ou numa instituição desejada”, pontua.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, a oportunidade oferecida pela Prefeitura de Ferraz auxiliará a preparar e qualificar os estudantes do município que sempre sonharam em concorrer a um vestibular, mas não contavam com condições de se preparar: “Com alunos mais qualificados, o mercado de trabalho também ganha muito, por isso esta união entre as secretarias”, afirmou.

Serão três polos disponíveis distribuídos pelo município, na EMEI Professor Ruy Coelho (R. Júlio Mesquita Filho S/N Jardim San Giovani) de segunda à sexta, das 18 às 22 horas. Na EMEB Professora Maria Inês Batista Camilo Gurgel (Rua Prefeito Takume Koike, 77 – Núcleo Itaim), aos sábados das 8 às 17h20 e o terceiro, na Estação Cidadania e Cultura, na (Rua Francisco Sperandio, 700 Cidade Kemel), de segunda a sexta, das 14 às 17h20.

Texto: Cristina Gomes MTB: 26.802/Secom