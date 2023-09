O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou na manhã desta segunda-feira (04/09) de uma reunião com o governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na zona oeste da capital. Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, o chefe do Executivo reforçou importantes solicitações para o município, como a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) em setembro, a retomada da obra de construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e a revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes até o limite com Mogi das Cruzes.

Inicialmente, o prefeito suzanense apresentou um pedido para a revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), no trecho entre o viaduto Ryu Mizuno e o limite com Mogi das Cruzes, totalizando cerca de oito quilômetros de extensão, ida e volta. A solicitação se deve às recentes entregas de recapeamento e de pavimentação em vias similares, ou seja, que fazem limites com outros municípios.

Dentre os serviços já realizados pela Prefeitura de Suzano em parceria com o Estado, por meio de convênio com o Departamento de Estrada de Rodagem (DER), por exemplo, estão o recapeamento das estradas dos Fernandes (limite com Ribeirão Pires), Santa Mônica (Poá), Pinheirinho (Itaquaquecetuba), Governador Mário Covas (Itaquaquecetuba e Poá), Rodovia Índia Tibiriçá (Ribeirão Pires) e Furuyama – essa ainda em andamento (Mogi das Cruzes). Somadas, essas obras que transformaram as respectivas faixas de rodagem, além de receber nova pintura e reforma ou construção do sistema de drenagem, guias e sarjetas, receberam um investimento de R$ 29,6 milhões no trecho que abrange Suzano.

Além disso, houve o capeamento da avenida Brasil, que faz limite com Poá, sob um investimento de R$ 5,89 milhões, e, mais recentemente, durante o mês passado, a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) passou por recapeamento e o fechamento dos poços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Desta vez, os trabalhos foram tocados em parceria com a própria concessionária de serviço público, que, inclusive, garantiu diversas outras recuperações asfálticas, como as que ocorreram durante o semestre passado em ruas como a Amélia Guerra, Vicente Celestino, entre outras 14 que somam mais de R$ 5,1 milhões de aplicação de recursos.

“Nós já fizemos algumas entradas e saídas da cidade, agora vamos promover as obras na avenida Jorge Bei Maluf com recapeamento que interliga à avenida das Orquídeas, em Mogi (das Cruzes), e um valor de investimento de cerca de R$ 8,5 milhões, e terminar a estrada do Furuyama, que faz a ligação com a estrada da Volta Fria, também em Mogi. Diante de todas as melhorias registradas em mobilidade urbana, Suzano merece esse apoio para revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes. Por isso, já fiz o pedido pessoalmente ao governador para que tenhamos mais um trecho finalizado e de mais qualidade à população, contribuindo assim com o tráfego no Alto Tietê de forma geral”, destacou.

Em meio às tratativas voltadas à mobilidade urbana ainda houve a discussão sobre a construção da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). “Pedimos celeridade para o projeto, sabemos da importância dessa obra não só para Suzano, mas para toda a região, esperamos um desfecho positivo o quanto antes”, apontou o chefe do Poder Executivo municipal.

Mais assuntos

A reunião com o governador Tarcísio de Freitas, que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, também abordou outros assuntos relevantes para a região, como a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano.

Quanto ao hospital, segundo o prefeito, a previsão é de que haja a abertura oficial ainda neste mês de setembro, oferecendo serviços de urgência e emergência, atendendo casos de média e alta complexidade, ofertando inclusive leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de procedimentos cirúrgicos e exames como tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia e análises clínicas, entre outros.

Outro assunto abordado foi a retomada da construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no município. Para a instalação da unidade de ensino superior, a administração municipal fez a doação de um terreno no Jardim Monte Cristo, em uma área de 10,8 mil metros quadrados, na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes.

Quando estiver pronta, a unidade terá capacidade para atender 480 alunos, com 12 salas de aula, auditório, refeitório, sete laboratórios e estrutura para abrigar diretoria e corpo docente. No primeiro momento, o atendimento aos alunos deverá começar com a oferta de dois cursos: Gestão de Produção Industrial e Redes de Computadores. Posteriormente, novas modalidades poderão ser acrescentadas.

Para o chefe do Executivo, tanto o HRAT quanto a Fatec são projetos que vão contribuir com o desenvolvimento dacidade e contribuir com a saúde da região. “Sobre o hospital, teremos um final feliz ainda neste mês, quando haverá a abertura oficial. Para a Fatec, acredito no mesmo desfecho, com a breve retomada da construção e finalização”, destacou.

Ainda ganhou repercussão no encontro as obras de saneamento que são realizadas na cidade. “Alcançamos no primeiro semestre o 13º lugar em todo o País no ‘Ranking de Saneamento’, que foi elaborado pelo Instituto Trata Brasil e mostra que estamos no caminho certo. Conversei com o governador Tarcísio de forma geral sobre este aspecto, mas pontuando que sempre temos de melhorar cada vez mais a vida da nossa população”.

O presidente da Alesp destacou a necessidade de se avançar ainda mais neste campo. “A pauta da reunião foi o saneamento básico, um tema fundamental para a saúde, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico das cidades. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela recepção e apoio às demandas dos municípios e a participação na reunião dos prefeitos”, disse André do Prado.

Repasses e recursos

O encontro desta sexta-feira, realizado na capital paulista, também foi acompanhada pelos prefeitos Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Luís Camargo (Arujá), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (Biritiba Mirim), e Ricardo Nunes (São Paulo).

De forma conjunta, houve um debate sobre a queda de arrecadação em razão dos repasses oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). “Entramos na discussão, de forma geral, para saber o que podemos fazer em conjunto para voltar a melhorar a arrecadação não só para Suzano, mas para as demais cidades paulistas”, finalizou o prefeito.