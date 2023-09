Maior rodeio de portas abertas do Brasil, o Itaquá Rodeio Fest começa nesta 4ª feira (6/9), em Itaquaquecetuba-SP. Até 16/9 (sábado), serão sete dias de festa em comemoração aos 463 anos de emancipação político-administrativa do município, com shows e montaria. Pela primeira vez na história da cidade, o rodeio contará com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), para uma maior acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva.

A inclusão de Libras segue tendência dos principais festivais do País e do mundo, como o Lollapalooza Brasil, o Rock in Rio e o The Town. Do telão, as pessoas com surdez ou qualquer outro tipo de dificuldade auditiva poderão acompanhar aos shows por meio da tradução simultânea em Libras e ter uma experiência ainda mais sensitiva.

Atuarão no evento oito profissionais de Libras da EMEB “Charles Michel de l’Éppée”, primeira escola municipal de educação bilíngue para surdos em classe regular no ensino fundamental do Alto Tietê. A equipe será comandada pelo professor Nisvaldo Santana, que destaca o ineditismo da iniciativa:

“É um marco na história de Itaquá, pois é a primeira vez que um grande evento traz um olhar especial para a comunidade com surdez. A inclusão dessas pessoas é fundamental, pois garante um tratamento igualitário, para que possam desfrutar dessa grande festa como todo mundo”, reforça.

Vale lembrar que todo o espaço do rodeio também foi preparado para oferecer melhor acessibilidade para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais. Estrutura vai abarcar banheiros exclusivos e elevador, por exemplo, para facilitar o acesso aos camarotes.

A atenção especial com a acessibilidade foi uma das exigências do prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), e da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Mila Prates Boigues, aos organizadores do Itaquá Rodeio Fest.

Emprego e renda

O evento ainda prevê a criação de mais de 4 mil empregos, entre diretos e indiretos, além de aquecer o comércio local e movimentar a economia:

“Serão milhares de pessoas trabalhando, dentro da festa e na área externa, também, como o comércio ambulante, que estará, ali, fazendo suas vendas para quem vai assistir aos shows. Trata-se de um evento grandioso, não só para quem vai participar diretamente e se divertir, mas para toda a cidade”, comemora Boigues.

Programação

O maior rodeio de portas abertas do Brasil começa nesta 4ª feira (6/9), com o show de Maiara e Maraisa, a partir das 22h. Já à meia-noite, tem gravação do DVD “Passando o Som”, com a dupla Marcos e Bueno, filhos de Itaquá.

Os portões abrem às 19h. No local, o público poderá aproveitar o parque de diversões e a praça de alimentação, bem como assistir às competições com animais.

Até 16/9, vão se apresentar no palco do Itaquá Rodeio Fest artistas como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana.

Ingressos:

As doações de alimentos em troca de ingressos para arena e arquibancada continuam. Contudo, a partir desta 4ª feira (6/9), estará disponível apenas no Itaquá Park Shopping, das 12h às 18h.

Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas acontecem exclusivamente pelo site www.itaquarodeiofest.com.br

