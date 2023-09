O Mogi Shopping e a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) lançaram o projeto “Colaboradores do Futuro”. Como desafio, alunos dos cursos de Comunicação deverão produzir projetos reais para uma campanha institucional de celebração de 32 anos do shopping.

Podem se inscrever estudantes a partir do segundo semestre de Design Gráfico, Comunicação e Marketing e Publicidade e Propaganda e do terceiro período do curso de Tecnologia em Marketing da UMC

As campanhas serão avaliadas por uma banca formada por representantes da UMC e do Mogi Shopping e a vencedora será revelada em um evento de premiação, e, posteriormente, veiculada pelo empreendimento. Além disso, os estudantes do grupo responsável pelo trabalho vencedor participarão de um processo seletivo para estágio no departamento de Marketing do shopping.

O projeto e as regras do prêmio foram apresentados aos estudantes em evento realizado no auditório do Centro Cultural e conduzido pela professora Gracy Duarte, coordenadora dos cursos.

Na ocasião, a universidade recebeu a gerente de Marketing do Mogi Shopping, Gisele Mesquita, que apresentou o empreendimento, como estrutura, perfil dos frequentadores, entre outros dados, e um briefing do “Colaboradores do Futuro”, projeto acalentado há algum tempo e que se torna realidade com a parceria firmada com a UMC.

A apresentação contou ainda com a participação de Rafael Lazzaro, CEO da Agência de Publicidade Phoenix, que falou sobre marketing e as campanhas desenvolvidas para o empreendimento, e a jornalista Carla Fiamini, da Fiamini Soluções Integradas em Comunicação, a quem coube explanar sobre a Assessoria de Imprensa do Mogi Shopping, relacionamento com formadores de opinião e comunicação estratégica, entre outros tópicos.

“O projeto ‘Colaboradores do Futuro’ proporcionará experiências teóricas e práticas do planejamento de uma campanha de marketing em um shopping center, assim como estratégias, desafios, referências, execução e avaliação dos resultados. Através da parceria com a universidade, proporcionaremos aos acadêmicos uma oportunidade única de vivenciar toda essa rotina”, destacou Gisele.



“Esta iniciativa agregará muito conhecimento à formação dos nossos alunos. É a oportunidade de terem um trabalho, criado no ambiente acadêmico, veiculado fora da sala de aula, afinal, a campanha vencedora será colocada em prática, inclusive, com os nomes de seus autores”, disse Gracy.

“A parceria com o Mogi Shopping possibilitará oferecer um diferencial aos estudantes, que poderão agregar valor e turbinar os seus currículos com uma vivência de grande importância para o mercado de trabalho”, acrescentou a coordenadora dos cursos. Ela lembrou que já foi disponibilizado o edital do concurso, que traz todas as informações aos estudantes.