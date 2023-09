A cantora Ana Castela provou porque vem se destacando como uma das principais artistas femininas do Brasil na atualidade com a apresentação que fez no palco do Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP, na noite desse domingo (10/9). A “Boiadeira” fechou a primeira semana do maior rodeio de portas abertas do País, cantando para cerca de 55 mil pessoas.

A festa prossegue na 6ª feira (15/9), com montaria em cavalos e show do pagodeiro Thiaguinho. Em cinco dias, o Itaquá Rodeio Fest recebeu mais de 310 mil pessoas e arrecadou 400 toneladas de alimentos. Gratuito e sem o emprego de dinheiro público, o evento teve início na 4ª feira (6/9). A entrada para arquibancada e arena valia um quilo de mantimento, que já começou a ser entregue às famílias carentes da cidade.

A noite de ontem começou animada, com apresentação impecável de Maju Santana. Na playlist da DJ não faltaram os hits mais tocados do momento, embalados por uma batida funk, que fez o público tirar os pés do chão.

Já Ana Castela entrou no palco disposta a fazer jus ao destaque que tem no cenário nacional. Desde que estourou com “Pipoco”, em 2022, a cantora coleciona feats e músicas solo, com quase 2 bilhões de reproduções no Spotify. A “Boiadeira” esbanjou carisma e simpatia, e encantou não somente os adultos, mas, também, milhares de crianças.

O show de quase duas horas teve sucessos como “Solteiro Forçado”, “Nosso Quadro” e “Roça em Mim”, só para citar alguns.

A sertaneja, que se apresentou pela primeira vez no Alto Tietê, elogiou a estrutura do Itaquá Rodeio Fest e a iniciativa solidária – da troca de alimentos por entradas para o evento:

“Fiquei encantada quando soube que o ingresso para o show era um quilo de alimento. É um gesto muito bonito, pois as pessoas abraçam a causa e ajudam quem mais precisa. Acredito que deveria haver mais iniciativas como essa no Brasil”, disse.

A festa, que também já teve Maiara e Maraísa, Gusttavo Lima, Alok e Zé Neto e Cristiano no palco, recebeu, em cinco dias, cerca de 310 mil pessoas. Os números da arrecadação de mantimentos impressionam igualmente: até o momento, foram contabilizadas 400 toneladas de alimentos.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), comemorou o recorde de maior público em eventos já realizados na região, e reiterou o fato de a festa estar sendo custeada apenas pela iniciativa privada, por meio de patrocínios:

“É uma honra encerrar o primeiro fim de semana e ver o mar de gente que veio até aqui se divertir, assistir ao rodeio e a grandes shows e ainda contribuir com alimentos para quem mais precisa. O Itaquá Rodeio Fest faz parte da programação de aniversário de 463 anos da cidade. Foram cinco dias de sucesso e tenho certeza de que seguiremos assim até o fim do evento”, completou.

Programação

A arena montada no Jardim Adriane recebe na 6ª feira (15/9) e no sábado (19/9) o rodeio cutiano de cavalos. As provas em touros também continuam, agora, com a participação da Associação de Campeões de Rodeio (ACR).

No palco, na 6ª feira, o show será do pagodeiro Thiaguinho, a partir da meia-noite. No sábado, a DJ Maju Santana retorna, a partir das 20h. Na sequência, vem o baiano Leo Santana. Os ingressos com troca de alimentos para este show já estão esgotados. Nos dois dias, os portões abrem às 19 horas.

SERVIÇO ATUALIZADO :

Itaquá Rodeio Fest

De 6 a 16 de setembro

Itaquaquecetuba-SP

Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355).

Programação para esta semana:

15/9 – 6ª feira

Thiaguinho

00h

16/9 – Sábado

Maju Santana

20h

Léo Santana

00h

Ingressos para troca por alimentos estão ESGOTADOS

Horários de funcionamento:

– Abertura dos portões

Às 19 horas.

– Praça de alimentação

Das 19h às 4h.

– Provas do rodeio

Às 21 horas.

– Parque de diversões

Da abertura ao encerramento do evento.

Ingressos:

As doações de alimentos em troca de ingressos para arena e a arquibancada continuam apenas no Itaquá Park Shopping, das 12h às 18h. A ação segue até 16/9 (sábado). Não há mais ingressos para troca para o show de Leo Santana

– Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas acontecem exclusivamente pelo site www.itaquarodeiofest.com.br

…