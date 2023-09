A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abre nesta quinta-feira (14/09) as inscrições para seleção de novos estagiários de ensino superior. As vagas são destinadas aos alunos matriculados nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda.

Podem se candidatar até 20 de setembro as pessoas que cumprirem com as exigências requerida pelo edital divulgado na Imprensa Oficial do Município, por meio da edição 191, de 13 de setembro de 2023, que pode ser conferida pelo link suzano.sp.gov.br/web/transparencia/imprensa-oficial/. As provas serão feitas de forma virtual, por meio do formulário de inscrição disponível no link bit.ly/estagiosuzano2023.

A avaliação trará dez questões de múltipla escolha e apresentará conteúdos relacionados às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O concurso será válido por seis meses e os candidatos serão convocados conforme necessidade da administração municipal, a partir da ordem de classificação daqueles que acertarem ao menos 50% das questões. Os critérios de desempate serão a maior idade e a maior nota na disciplina Língua Portuguesa.

Em 26 de setembro serão publicados o caderno de questões e o gabarito na Imprensa Oficial do Município, no mesmo link em que foi disponibilizado o edital. Neste endereço eletrônico, também poderá ser verificada, no dia 6 de outubro, a lista dos candidatos selecionados. A iniciativa também atenderá às pessoas com deficiência (PCDs), com reserva de 10% do total de oportunidades. A jornada será de seis horas diárias, o que corresponde a 30 horas semanais, com execução das atividades entre segunda e sexta-feira.

A secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira, destacou que as oportunidades contribuem com a formação dos estudantes. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano de trabalho dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação dos graduandos para o mercado de trabalho e permitimos que eles colaborem com as atividades relacionadas ao serviço público”, ressaltou a chefe da pasta.