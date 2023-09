Com a proximidade dos 70 anos de festejos da emancipação política-administrativa do município (14 de outubro), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma grande surpresa: o retorno do Happy Day Circus, o maior circo da América Latina, com novo espetáculo gratuito e livre para todas as idades. A estreia será neste sábado (16), às 16 horas, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções.



No intuito de auxiliar quem mais precisa, o Happy Day Circus oferece todas as apresentações com entrada gratuita para todas as idades, incentivando a doação de alimentos não perecíveis por parte do público (opcional), unindo diversão com solidariedade.



Com uma estrutura total de 3000m², instalada no Centro de Convenções, a atração proporciona uma experiência completa, unindo a tecnologia com as tradicionais atrações circenses. Para toda a família, o grande espetáculo é dinâmico e criativo, trazendo música, dança, malabaristas, contorcionistas, equilibristas, acrobatas, trapezistas e muito mais.



Vale salientar que as instalações contam com praça de alimentação com pipoca, cachorro-quente, algodão-doce, churros, maçã do amor, entre outros que serão vendidos no local.



A arrecadação dos alimentos doados é feita na entrada do espetáculo. A doação não é obrigatória, mas incentivada, com o objetivo de ajudar dezenas de famílias (ingresso solidário). Os alimentos arrecadados serão doados para o Fundo Social de Solidariedade.



A duração de cada sessão é de 90 minutos. Os espetáculos acontecem as segundas, quartas, quintas e sextas, às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados, às 16, 18 e 20 horas. A entrada é realizada por ordem de chegada, para isso os espectadores devem chegar com no mínimo 40 minutos de antecedência. A capacidade máxima é de 1.500 pessoas por sessão, com ingressos limitados e sujeitos a lotação.

Happy Day Circus

Data: estreia 16 de setembro

Horário: Segundas, quartas, quintas e sextas, às 20 horas e aos sábados, domingos e feriados, às 16, 18 e 20 horas.

Local: Av. Brasil, 1807 – Praça dos Trabalhadores (no Centro de Convenções)

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz