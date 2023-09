David Ramalho assumiu recentemente a coordenação regional do PSB do Alto Tietê, em poucos dias Ramalho já se reuniu com o ex deputado Chico Bezerra e presidente da sigla em Mogi das Cruzes, com Rogério Oliveira de Suzano e a Vice prefeita de Santa Isabel, Teresinha Pedroso, Geraldinho do sindicado da cidade de Poá também recebeu a visita do coordenador.

Ainda no radar de agendas, David deve se reunir com Claúdio Ramos que hoje preside o PSB em Ferraz de Vasconcelos, e com os demais presidentes das cidades da região.

David é homem de confiança do Deputado Estadual Caio França e tem articulado as regiões em nome do deputado para fortalecer o partido para as eleições do ano que vem.