Neste Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba está reforçando seu compromisso com a saúde mental dos munícipes. Desde o início do mês, as unidades estão promovendo palestras e rodas de conversa em alusão à campanha e no dia 29, às 9h30, acontece uma caminhada de promoção à vida e prevenção ao suicídio com concentração na praça Padre João Álvares, no centro.

Para quem busca atendimento psicológico e psiquiátrico, eles são oferecidos no Ambulatório de Saúde Mental (avenida Emancipação, 125 – Centro), no Centro de Especialidades (rua MMDC, 58 – Centro) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim do Carmo (rua Jaú, 26), Jardim Maragogipe (rua Paulistania, 95), Jardim Caiuby (estrada dos Índios, 1.125) e Jardim Odete (rua Visconde de Taunay, 270).

“Todos os nossos profissionais de saúde estão capacitados para acolher pacientes que apresentem quadros relacionados à saúde mental. Com o diagnóstico, é possível realizar o encaminhamento de prontidão aos especialistas”, disse a secretária interina de Saúde, Kelly Gasparini.

Em média 3 mil atendimentos são realizados por mês nas unidades e a pasta comemora as medidas tomadas para ampliar os acolhimentos. Isso porque, em 2022, foi inaugurado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II (avenida Presidente Tancredo Neves, 169 – Estação) para adultos e em agosto deste ano outra unidade (avenida João Barbosa de Moraes, 450 – Vila Zeferina) focada em crianças e adolescentes (CAPS IJ).

Ambas atendem pessoas com transtorno mental grave e persistente e proporcionaram o aumento no efetivo da rede pública. “A campanha Setembro Amarelo nos traz importantes reflexões sobre a saúde mental, sobretudo com o acolhimento e cuidado que as pessoas precisam ter no tratamento. Nossos equipamentos estão preparados para acolher a demanda necessária”, completou o prefeito Eduardo Boigues.